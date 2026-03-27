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美國考慮派1萬人地面部隊赴中東 讓川普有更多軍事選項
根據華爾街日報報導，美國國防部知情官員表示，即便美國總統川普在權衡與伊朗展開和平談判的可能性，但國防部正考慮派出多達1萬名地面部隊人員前往中東，提供川普更多軍事選項。
川普周四（26日）稍早表示，由於和伊朗的談判仍在持續，他已把攻擊伊朗能源與發電設施的時限延後十天，延到美東時間4月6日晚間8時（台灣時間4月7日上午8時）。川普原本設定的期限為本周五（27日）。
參與斡旋的和平談判調解人表示，伊朗並未要求延長時間，但川普則說，此次延期是應伊朗的要求。
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