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加強施壓伊朗談判！ WSJ：五角大廈評估增兵1萬赴中東

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國南部邊境聯合特遣部隊的陸軍士兵於2025年4月3日，站在亞利桑那州道格拉斯的美墨邊境一輛史崔克裝甲車旁。美聯社
美國南部邊境聯合特遣部隊的陸軍士兵於2025年4月3日，站在亞利桑那州道格拉斯的美墨邊境一輛史崔克裝甲車旁。美聯社

華爾街日報25日報導，美國國防部知情官員透露，在美國總統川普考慮是否與伊朗展開和平談判之際，五角大廈正評估向中東增派最多1萬名地面部隊，以提供更多軍事選項。

這支部隊可能包括步兵與裝甲車輛，將加入已奉令部署至中東的約5000名陸戰隊，以及來自陸軍第82空降師的數千名傘兵。目前尚不清楚部隊在中東的具體部署地點，但很可能會部署在可打擊伊朗與哈格島的範圍內；哈格島位於伊朗沿海，是關鍵石油出口樞紐。

川普已多次表示，無論是否獲得美國盟友協助，他都將重新開放荷莫茲海峽。

白宮副發言人凱利（Anna Kelly）表示：「所有關於部隊部署的公告都將由國防部發布。如同我們所說，川普總統始終握有所有軍事選項。」負責中東地區美軍的美國中央司令部發言人則拒絕評論。

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