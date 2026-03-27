美以連番攻擊後還客氣什麼？伊朗內部浮現「直接擁核」聲浪

路透26日報導，伊朗國內消息人士表示，隨著美國與以色列對伊攻勢升級，強硬派內部正激烈辯論德黑蘭是否應尋求發展核彈，相關討論已變得更大聲、更公開，也更加強硬。

西方國家長期認為伊朗意圖擁有核武，或至少具備迅速製造核武的能力，但德黑蘭一再否認，稱前最高領袖哈米尼已以伊斯蘭教義禁止核武，並強調自身為核不擴散條約成員國。不過，兩名伊朗資深消息人士指出，自哈米尼在2月28日戰爭爆發之初遭擊殺後，革命衛隊（IRGC）已掌握主導權，使強硬派在核政策上的立場逐漸占上風。

其中一名消息人士表示，伊朗目前尚無改變核戰略的計畫，也尚未決定發展核武，但體制內已有嚴肅聲音開始質疑現行政策，並要求調整。

美國與以色列聯手攻擊伊朗之際，正值核計畫談判進行期間，可能已改變情勢，使伊朗戰略決策者認為，放棄核武或繼續留在核不擴散條約中已無太多好處。強硬派過去曾威脅提出退出核不擴散條約，如今相關主張在國營媒體上愈來愈頻繁討論，同時也開始出現一項過去在公開場合被視為禁忌的說法：伊朗應直接追求核武。與革命衛隊有關的塔斯尼姆通訊社也發表文章，主張伊朗應儘快退出核不擴散條約，但仍維持民用核計畫。

兩名消息人士表示，核政策已成為統治圈內部私下討論的議題，並指出包括革命衛隊在內的強硬派與政治體系其他人士，對此舉是否明智仍存在分歧。

值得注意的是，伊朗官員過去二十多年來與西方談判核計畫，曾多次以威脅重新考慮是否留在核不擴散條約作為談判策略，但從未真正付諸行動。如今更公開的辯論，可能同樣只是這類策略的一部分。此外，在核設施、彈道飛彈及其他科研設施遭數周空襲，加上以色列與美國2025年較短時間的空中打擊後，伊朗究竟能多快推進核武計畫，仍存在高度不確定性。