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WSJ：中間人曝伊朗未要求暫停打擊！15點方案卡關 談和機率低

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據斡旋談判的中間人說法，伊朗並未要求暫停對其能源設施的打擊，且尚未對美方提出的15點停戰方案做出最終回應，這與美國總統川普的公開聲明有明顯落差。圖為德黑蘭革命廣場民眾手持印有最高領袖哈米尼父子肖像的伊朗國旗。法新社
根據斡旋談判的中間人說法，伊朗並未要求暫停對其能源設施的打擊，且尚未對美方提出的15點停戰方案做出最終回應，這與美國總統川普的公開聲明有明顯落差。圖為德黑蘭革命廣場民眾手持印有最高領袖哈米尼父子肖像的伊朗國旗。法新社

美國伊朗是否正走向停火再現分歧。華爾街日報引述多名斡旋談判的中間人說法報導，伊朗並未要求暫停對其能源設施的打擊，且尚未對美方提出的15點停戰方案做出最終回應。這與美國總統川普稍早對外宣稱「應伊朗要求」，暫停對伊朗能源部門的打擊10天至4月6日，以利推動和平談判的聲明明顯有落差。

中間人透露，伊朗官員確實表達有意參與談判，但相關決定仍待最高領導層拍板，目前並未出現伊朗主動要求爭取停火時間的情況。

美方提出的15點方案，內容以解除嚴厲經濟制裁，交換伊朗在多個爭議領域讓步，包括核計畫、飛彈發展以及對區域武裝組織的支持。

不過，伊朗方面對此反應強硬。中間人指出，德黑蘭已要求美國降低方案中被視為「過度」的條件，否則不會同意啟動正式會談。伊朗同時拒絕將飛彈計畫作為談判起點，也不願承諾永久停止鈾濃縮活動。

斡旋人士直言，由於美伊雙方均提出對方難以接受的條件，目前停火成功的可能性仍低。

在軍事與外交角力之外，伊朗近日允許數艘懸掛巴基斯坦國旗的油輪通過荷莫茲海峽。川普將此舉形容為送給美國的「禮物」，認為顯示伊朗領導層有意推進談判進程。

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