WSJ：中間人曝伊朗未要求暫停打擊！15點方案卡關 談和機率低

美國與伊朗是否正走向停火再現分歧。華爾街日報引述多名斡旋談判的中間人說法報導，伊朗並未要求暫停對其能源設施的打擊，且尚未對美方提出的15點停戰方案做出最終回應。這與美國總統川普稍早對外宣稱「應伊朗要求」，暫停對伊朗能源部門的打擊10天至4月6日，以利推動和平談判的聲明明顯有落差。

中間人透露，伊朗官員確實表達有意參與談判，但相關決定仍待最高領導層拍板，目前並未出現伊朗主動要求爭取停火時間的情況。

美方提出的15點方案，內容以解除嚴厲經濟制裁，交換伊朗在多個爭議領域讓步，包括核計畫、飛彈發展以及對區域武裝組織的支持。

不過，伊朗方面對此反應強硬。中間人指出，德黑蘭已要求美國降低方案中被視為「過度」的條件，否則不會同意啟動正式會談。伊朗同時拒絕將飛彈計畫作為談判起點，也不願承諾永久停止鈾濃縮活動。

斡旋人士直言，由於美伊雙方均提出對方難以接受的條件，目前停火成功的可能性仍低。

在軍事與外交角力之外，伊朗近日允許數艘懸掛巴基斯坦國旗的油輪通過荷莫茲海峽。川普將此舉形容為送給美國的「禮物」，認為顯示伊朗領導層有意推進談判進程。