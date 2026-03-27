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川普稱「應伊朗要求」延後打擊能源設施 德黑蘭與調解方雙雙打臉

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川普稱「應伊朗要求」延後打擊能源設施 德黑蘭與調解方雙雙打臉

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普26日在白宮東廳舉行的希臘獨立日慶祝活動上發表談話。路透
美國總統川普26日在白宮東廳舉行的希臘獨立日慶祝活動上發表談話。路透

美國總統川普26日在真實社群發文表示，「根據伊朗政府的要求」，已把攻擊伊朗能源與發電設施的時限延10天，延到美東時間4月6日晚間8時（台灣時間4月7日上午8時）。然而，此一說法遭伊朗與調解方雙雙否認。

川普在貼文中寫道：「根據伊朗政府的要求，本聲明旨在表示，我將能源設施破壞行動暫停10天，延至2026年4月6日星期一美東時間晚上8點。談判仍在進行中，儘管假新聞媒體及其他方面有相反且錯誤的說法，但進展非常順利。」

連結：https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/116297295543838717

路透報導，川普稍後在福斯新聞《The Five》節目中表示，伊朗方面曾要求暫停7天。不過，Drop Site News記者史卡希爾（Jeremy Scahill）就此向一名伊朗資深官員查證。該官員表示，川普「並不誠實，我們沒有就可能的美國攻擊提出任何請求」。

華爾街日報也報導，和談調解方表示，伊朗並未要求暫停打擊能源設施10天。調解方指出，伊朗官員已表達對談判有興趣，但領導層尚未介入並做出最終決定；同時也要求美方在15點停戰方案中降低過高條件，才會同意會面討論可能的停火。

調解方進一步表示，伊朗已排除將飛彈計畫作為談判起點，且不願承諾永久停止鈾濃縮。由於伊朗與美國各自提出對方無法接受的最大化條件，停火成功的機率仍然很低。路透引述一名伊朗資深官員說法，美國提出的15點方案「單方面且不公平」，僅利於美國與以色列

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