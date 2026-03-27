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川普宣布 延後攻擊伊朗能源設施 期限到4月6日

川普堅持美伊談判順利 伊朗提5點停戰條件

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導

美國總統川普26日宣布，在伊朗政府的要求之下，他停止攻擊伊朗的能源電廠10天，至美東時間4月6日的晚上，並強調美伊之間的談判非常順利；川普26日也提到說，伊朗贈送10艘油輪給川普政府以表誠意，代表美國正在與對的人談判。

根據伊朗媒體報導指出，伊朗官方已經透過中間人回應美方的15點計畫，並提出伊方的5點停戰條件，除了要求各方停止對伊朗的攻擊，以及要求戰爭賠償，並主張對荷莫茲海峽的主權。

川普近日聲稱已經與伊朗領導層展開談判，不過遭到伊朗官方否認，包括伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）也對此做出否認，但川普堅持美伊之間已打開談判窗口，並稱伊朗之所以否認是因為上下聯繫出了問題；伊朗至今仍否認與美國有直接聯繫，僅承認有透過中介者交換訊息。

川普日前提到伊朗方為了表現誠意，有贈送大禮給美國，但沒有說明禮物是什麼，僅指出禮物極具價值；川普26日舉行內閣會議時表示，美國正與伊朗展開重大的對話，並透露說伊朗方送的禮物是8艘油輪。

川普說，他原本對伊朗的提議沒有多想，但川普聲稱福斯新聞真的報導有8艘油輪穿越荷莫茲海峽，並指出這8艘油輪是掛巴基斯坦國旗；川普說這代表伊朗方說的是真的，也代表美國正與對的人談判；川普又接著說，伊朗方為了針對他們的某發言表示歉意，還加碼贈送2艘油輪作為賠禮，所以總共有10艘油輪。

川普也不斷表示，不是美方希望達成協議，是伊朗方央求美國，希望達成協議。

川普26日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上宣布，在伊朗政府的要求之下，他停止美軍對伊朗能源電廠的摧毀行動10天，至美東時間4月6日的晚上8時；川普說，與假新聞報導的錯誤訊息相反，美伊之間正持續談判，且過程非常順利。

根據紐約時報報導日前指出，美國已向伊朗提出包含15個要點的停戰計畫，其中包括對其核計畫的嚴格限制以及重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）；報導援引兩位不具名官員指出，該提議是透過有意出面調解的巴基斯坦轉交伊朗；不過白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）25日宣稱報導的內容只有部分屬實。

根據NPR報導指出，伊朗政府否決美國提出的15點計畫，並提出伊方的5點條件，包括停止對伊朗攻擊、具體保證不再爆發戰爭、戰爭賠償、結束所有戰爭，包括反抗組織在內，以及承認伊朗對荷莫茲海峽的主權。

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