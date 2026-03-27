伊朗官員：美終戰方案不公平 但外交努力未結束

一名伊朗高官今天告訴路透社，美方提出的結束近4週戰鬥的方案「片面且不公平」。但他同時強調，外交努力尚未結束。

這名伊朗官員說，這份透過巴基斯坦轉交給伊朗的方案，「昨晚由伊朗高層官員以及伊朗最高領袖的代表詳加檢視」。

該官員表示，美方提案缺乏談成的最低要求，只符合美國和以色列利益。但他同時強調，儘管目前缺乏切實可行的和平談判計畫，外交努力尚未結束。

美國總統川普（Donald Trump）今天形容伊朗人是「厲害的談判專家」，但補充道，他不確定自己是否「願意與他們達成協議，以結束戰爭」。

自2月28日美國聯手以色列攻擊伊朗以來，伊朗不僅空襲以色列、美國基地及波斯灣國家，也有效阻斷透過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的中東燃料出口。