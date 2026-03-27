快訊

美股現拋售潮…四大指數全收黑！標普500創1月來最大跌幅 那指陷修

柯文哲一審遭重判 將成催化藍白合的強力膠

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗官員：美終戰方案不公平 但外交努力未結束

中央社／ 杜拜/華盛頓26日綜合外電報導

一名伊朗高官今天告訴路透社，美方提出的結束近4週戰鬥的方案「片面且不公平」。但他同時強調，外交努力尚未結束。

這名伊朗官員說，這份透過巴基斯坦轉交給伊朗的方案，「昨晚由伊朗高層官員以及伊朗最高領袖的代表詳加檢視」。

該官員表示，美方提案缺乏談成的最低要求，只符合美國以色列利益。但他同時強調，儘管目前缺乏切實可行的和平談判計畫，外交努力尚未結束。

美國總統川普（Donald Trump）今天形容伊朗人是「厲害的談判專家」，但補充道，他不確定自己是否「願意與他們達成協議，以結束戰爭」。

自2月28日美國聯手以色列攻擊伊朗以來，伊朗不僅空襲以色列、美國基地及波斯灣國家，也有效阻斷透過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的中東燃料出口。

巴基斯坦 外交 美國 以色列 伊朗

延伸閱讀

川普稱伊朗得說服美國停止作戰 否認渴望達成協議

伊朗拒接受美15點、自提5條件 伊外長卻稱評估美計畫中

伊朗據報回絕美方案 自行提出終戰5條件

各說各話 …美提15點停戰方案促棄核 伊朗譏諷「美方在跟自己談判」

相關新聞

川普警告認真對待停火談判 伊朗酸「美已等於承認失敗」

美國總統川普廿六日在自創社媒真實社群發文警告，伊朗最好盡快認真對待結束中東戰爭的談判，否則將會面臨無法挽回的後果。

封鎖荷莫茲海峽關鍵人物 伊朗革命衛隊海軍司令陣亡

以色列國防部長卡茲廿六日指稱，以軍空襲伊南的阿巴斯港，擊殺伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）海軍司令湯西里。以國總理內唐亞胡同日說，擊殺湯西里是以美雙方合作的又一案例，以國會繼續強力攻擊伊朗全境的目標。

川普稱「應伊朗要求」延後打擊能源設施 德黑蘭與調解方雙雙打臉

美國總統川普26日在真實社群發文表示，「根據伊朗政府的要求」，已把攻擊伊朗能源與發電設施的時限延10天，延到美東時間4月6日晚間8時（台灣時間4月7日上午8時）。然而，此一說法遭伊朗與調解方雙雙否認。

聲稱伊朗送油輪大禮 川普：代表我們與對的人談判

美國總統川普日前聲稱伊朗贈送他大禮，但沒有說明細節，川普26日指出，美方正與伊朗談判，並稱伊朗贈送美國8艘油輪來證明他們的誠意和真實性；川普稱這代表美國正與對的人談判。

川普堅持美伊談判順利 伊朗提5點停戰條件

美國總統川普26日宣布，在伊朗政府的要求之下，他停止攻擊伊朗的能源電廠10天，至美東時間4月6日的晚上，並強調美伊之間的談判非常順利；川普26日也提到說，伊朗贈送10艘油輪給川普政府以表誠意，代表美國正在與對的人談判。

川普宣布 延後攻擊伊朗能源設施 期限到4月6日

美國總統川普在社群媒體發文表示，由於和伊朗的談判仍在持續，已把攻擊伊朗能源與發電設施的時限延後十天，延到美東時間4月6日晚間8時（台灣時間4月7日上午8時）。川普原本設定的期限為本周五（27日）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。