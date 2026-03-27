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川普宣布暫緩攻擊伊朗能源設施至4月6日 稱談判進展順利
美國總統川普（Donald Trump）今天宣布，他的政府將把對伊朗能源設施的打擊行動再往後推遲10天。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，應伊朗政府請求，「我將暫停能源設施摧毀行動，為期10天，至2026年4月6日星期一美東晚間8時止。」
他補充道：「談判正在進行中，儘管假新聞媒體及其他人發表了相反的錯誤聲明，但談判進展非常順利。」
這段的貼文是在今天下午美股收盤後不久發布的。
川普23日稱與伊朗的談判富有成效，他已下令美軍把打擊伊朗發電廠及能源基礎設施的計畫延後5天。目前實施中的暫停措施原定明天到期。
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