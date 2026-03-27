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川普宣布 延後攻擊伊朗能源設施期限到4月6日
美國總統川普在社群媒體發文表示，由於和伊朗的談判仍在持續，已把攻擊伊朗能源與發電設施的時限延後十天，延到美東時間4月6日晚間8時（台灣時間4月7日上午8時）。川普原本設定的期限為本周五（27日）。
川普在Truth Social發文表示，「根據伊朗政府的要求，特此聲明，我正暫停（對伊朗）能源廠的毀滅計畫十天，延至美東時間2026年4月6日星期一晚間8點。談判還在進行中，儘管假新聞媒體和其他一些人發表了相反的錯誤聲明，但談判進展非常良好」。
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