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伊朗稱願接受西班牙請求 暗示可通行荷莫茲海峽

中央社／ 馬德里26日綜合外電報導

伊朗駐西班牙大使館今天表示，因西班牙尊重國際法，對於西班牙提出關於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的任何請求，伊朗會願意接受。這是伊朗首次對歐盟成員國做出這類讓步。

路透社報導，西班牙商船船隊規模相對較小，但是最早譴責美國聯手以色列攻擊伊朗的國家之一，抨擊這場戰爭魯莽且違法。

伊朗駐西班牙大使館在社群平台X寫道：「最新消息：伊朗認為西班牙是一個遵守國際法的國家，因此對於來自馬德里的任何請求，表現出接受態度。＃荷莫茲海峽」

路透社24日看到一份伊朗外交部致聯合國（UN）的照會，內容指出，「非敵對船隻」若與伊朗當局協調，則可通過荷莫茲海峽。

美國與以色列2月28日對伊朗發動轟炸，隨後引發伊朗在區域內展開報復性攻擊，並限制船隻通過荷莫茲海峽。承平時期，全球約1/5的原油與液化天然氣（LNG）運輸必須經過此海峽。

經泰國與伊朗協調後，一艘泰國油輪已安全通過該海峽。馬來西亞首相今天表示，馬來西亞船隻也獲准通行。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）昨天則報導，伊朗允許航向孟加拉的油輪通過荷莫茲海峽。而伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）已表示，中國、俄羅斯、巴基斯坦、伊拉克及印度的船隻最近通過海峽。

不過，西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose ManuelAlbares）今天表示，他不了解伊朗在X平台上的貼文所指為何，西班牙一向支持制裁伊朗，包括將伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）列為恐怖組織。

阿爾巴雷斯在訪問阿爾及利亞期間表示：「對於伊朗以及所有參與並推動戰爭的各方，我們要求的是降溫、外交、談判，並呼籲伊朗停止無端攻擊中東所有國家。」

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