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川普揭密伊朗大禮 放行10艘油輪過荷莫茲海峽

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，伊朗正放行10艘油輪通過荷莫茲海峽（Straitof Hormuz），此舉顯然是為了在談判中展現善意。

路透社報導，川普在白宮召開內閣會議時發表上述言論，並進一步說明他先前所說的伊朗「禮物」究竟是什麼。

川普說：「他們說，為了展現我們的誠意與實力，而且我們說到做到，我們會放行8艘油輪。8艘船，8艘大油輪。我猜他們說的是真的，他們沒在開玩笑。應該是掛巴基斯坦國旗…最後結果是10艘。」

白宮並未立即回應關於這些船隻細節的置評請求。

川普發表這番言論之際，他正施壓伊朗達成一項協議，以確保該海上交通要道的暢通，並終結伊朗的核計畫。

川普24日曾讓部分觀察人士感到困惑，當時他聲稱伊朗向美國做出一項昂貴且與能源相關的讓步。當時他對具體內容三緘其口，不願多做說明。

川普當時向記者表示：「他們給我們一份禮物，這份禮物今天送到，而且是價值極高的禮物。」

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