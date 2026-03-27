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川普稱伊朗得說服美國停止作戰 否認渴望達成協議

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天對與伊朗達成和平協議的可能性表示懷疑，同時警告，伊朗領導人必須說服他停止作戰。

他說，伊朗「懇求達成協議」，「我不知道我們有沒有辦法做到，我也不知道我們是否願意這麼做」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普今天在內閣會議一開始，砲轟媒體報導他渴望以外交方式解決戰爭，強調其實是伊朗領導人尋求重啟談判。

川普說：「他們現在有機會達成協議，但這要看他們自己。」「我們會看看是否能談成一個對的協議。」

川普形容伊朗領導人是「厲害的談判專家」，同時嘲諷該國戰鬥人員「差勁」。

但川普主張，回談判桌結束戰鬥的責任在伊朗，「我們會看他們願不願意」，「同時，我們會繼續毫無阻礙地把他們打得落花流水」。

美聯社報導，伊朗昨天駁回由美方提出、暫停中東戰爭的計畫，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）接受國家電視台訪問時表示，伊朗政府並未參與結束戰爭的談判，而且「我們沒有任何談判的計畫」。

在那之前，伊朗國家電視台英語頻道引述一名匿名官員的說法報導，伊朗已拒絕美國提出的停火方案，並自行提出對於終戰的要求。

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