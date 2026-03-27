封鎖荷莫茲海峽關鍵人物 伊朗革命衛隊海軍司令陣亡

以色列國防部長卡茲廿六日指稱，以軍空襲伊南的阿巴斯港，擊殺伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）海軍司令湯西里。以國總理內唐亞胡同日說，擊殺湯西里是以美雙方合作的又一案例，以國會繼續強力攻擊伊朗全境的目標。

卡茲說，以軍廿五日晚間展開精準且致命的行動，擊殺湯西里及ＩＲＧＣ海軍的指揮體系多位高階軍官。卡茲還說，湯西里直接負責在荷莫茲海峽布設水雷、封鎖航道和「策畫恐怖行動」。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，湯西里是伊朗封鎖荷莫茲海峽航運背後的一個關鍵人物。自二月底以來，已有多位伊朗政軍高官被擊殺，包含伊朗最高領袖哈米尼及國家安全委員會首長拉里賈尼。

另，根據ＩＲＧＣ與英國廣播公司（ＢＢＣ）廿六日核實的三部短片，伊方似乎試圖擊落在該國濱阿曼灣港市查巴哈上空的一架戰機；片中可見一個飛彈般的投射物朝該機飛去，但不清楚該機是否被擊中或該投射物提前爆炸，而根據ＩＲＧＣ的說法，該機是美軍Ｆ–十八。對此，美國中央司令部（ＣＥＮＴＣＯＭ）聲稱，自二月底開戰以來，還沒有美軍戰機被伊朗打下。

ＣＥＮＴＣＯＭ司令古柏廿五日並在社媒Ｘ的影片中宣稱，根據他的作戰評估，伊朗現已喪失在區域內甚至全球有效投射海軍力量及影響力的能耐；自開戰以來，美軍已攻擊一萬多個伊朗軍事目標；伊朗無人機與飛彈的發射頻率已銳減九成，「我們也已排除他們重建這些武器的能力」。

根據ＣＮＮ及官媒伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報導，為了提防美軍調來的精銳地面部隊到位後，發動對伊朗石油出口樞紐哈格島的奪島作戰，伊方已強化島上防禦，包括部署肩射防空飛彈和布雷。伊朗陸軍並警告「敵人」，地面戰更危險且代價更高。