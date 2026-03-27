終戰協議前景黯淡？專家：戰爭成本過高 美伊就可能停火

華爾街日報廿五日報導，美國與伊朗透過外交談判達成終戰協議的前景仍顯黯淡，但有專家指出，雙方仍存在一條「狹窄但未關閉的路徑」。

儘管土耳其、埃及與巴基斯坦正積極斡旋，推動美伊官員最快本周會面，但任何談判均充滿挑戰。美國官員說，為讓伊朗外長阿拉奇與國會議長卡利巴夫能參與潛在會談，美以暫時將兩人從「斬首」名單中移除四至五天。

美伊提出的終戰條件差距仍大。伊朗要求美國賠償戰損、關閉區域內的美軍基地，並主張對通行荷莫茲海峽（下稱荷莫茲）的外國船舶收費；美方則要求伊朗放棄濃縮鈾、恢復荷莫茲自由航行，並限制彈道飛彈計畫與對區域內代理人武裝團體的支持，而這些要求過去就被德黑蘭拒絕。

不過有分析家認為，仍有一線空間，即一旦美伊都認為戰爭成本難以承受，可能先達成有限停火，將最棘手的部分延後處理。

美國智庫近東政策研究所（ＷＩＮＥＰ）專家辛赫說，美國可能堅持達成全面目標，但也可能先推動較簡化的停火安排，再處理後續議程。

一個可能路徑是回到美伊二月談判時、即這次開戰前提出的構想，即伊朗暫停濃縮鈾幾年交換美國分階段解除制裁，並簽署一項區域內的互不侵犯條約與恢復荷莫茲通行。但伊朗的濃縮鈾庫存及相關查核機制和未來的濃縮鈾權利等關鍵問題，則留待後續談判。

以色列智庫國家安全研究所（ＩＮＳＳ）專家齊姆特指稱，伊朗雖有意停火，但並非不計代價，至少必須取得不會再被美以攻擊的保證；最終關鍵取決於美國總統川普是否願以伊朗開放荷莫茲，作為美以伊停火的交換條件。

其實在美國前總統歐巴馬任內，美伊也曾藉由擱置爭議來促成二○一五年簡稱伊核協議的聯合全面行動方案（ＪＣＰＯＡ），但二○一八年川普第一任時片面退出。