川普警告認真對待停火談判 伊朗酸「美已等於承認失敗」

美國總統川普廿六日在自創社媒真實社群發文警告，伊朗最好盡快認真對待結束中東戰爭的談判，否則將會面臨無法挽回的後果。

川普寫道，伊朗那些談判代表很「另類」，甚至可謂「古怪」；「他們正乞求我們達成協議，而他們原本就該這麼做，因為他們在軍事上已被擊潰，幾乎沒有翻身機會，但他們卻對外說只是在檢視我們的提案，這些說法大錯特錯！」

川普揚言，伊朗最好盡快認真起來，否則就為時已晚，一旦事態發展到那一步將沒有回頭路，且結果將非常難看！川普也又一次批評北約（ＮＡＴＯ）在美國對伊朗的戰爭中「根本沒提供任何幫助」，並重申美國不需北約盟友的「任何東西」。

川普廿五日在一場為共和黨籍國會議員舉辦的晚宴中指稱，「（伊朗）他們正（和我們）談判，且他們很想達成協議。但他們害怕承認，原因是他們覺得將被自己的人民殺掉；他們也害怕被我們殺掉」。

川普還在上述場合中說，民主黨人不喜歡用「戰爭」一詞，否則就必須取得美國國會批准，「所以我就用『軍事行動』一詞」。白宮發言人李維特廿五日也說，若伊朗不接受自己已在軍事上受挫，並接受終戰協議，那川普準備好發動「地獄般的打擊」。

對此，伊朗外長阿拉奇廿五日說，伊方正審視一份旨在結束戰爭的美方提案，但無意為此舉行會談。但他強調，透過中間人交換訊息，「並不代表與美國進行談判」；美方在這些訊息中提出想法，這些想法已轉達伊朗最高當局，必要時將由當局宣布立場。

阿拉奇還說，美方此前要求伊方無條件投降，如今卻提到談判，「等於承認失敗」。

巴基斯坦外長達爾廿六日則證實，美伊談判正透過巴國傳遞訊息，美方據此向伊方提出「十五點方案」。波斯灣合作理事會（ＧＣＣ）秘書長布達維同日也表示，有必要讓該理事會成員國參與任何旨在解決當前危機的談判或協議，以加強區域安全穩定。