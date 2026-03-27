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專家：終結戰爭 不是美說了算
美國總統川普據傳正推動伊朗戰事在未來兩周「速戰速決」，但專家警告，終結這場戰爭沒那麼簡單，是否終戰已不是川普說了算。
川普正展現他願意循外交途徑化解伊朗衝突，但他同時也增兵中東，作為施壓手段。他曾向顧問提出一個構想，由美國取得伊朗的部分石油，作為終結協議戰爭的一環。美國官員說，目前還沒為這個潛在結果進行規劃。
問題在於，川普沒有輕易終結戰爭的選項，和平談判也還在起步階段，德黑蘭迄今都拒絕和華府直接會談，若未達成協議或穩固的軍事勝利，他可能面臨荷莫茲海峽持續遭封鎖、衝擊全球能源市場的困境。終戰可能也不是川普說了算，長期認為伊朗威脅存續的以色列，若沒有美國介入，可能繼續展開行動，而已承受數周攻擊的波灣國家，也正在考慮自己的報復行動。
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