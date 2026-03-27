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川普宣布 延後攻擊伊朗能源設施 期限到4月6日

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川普再施壓伊朗 警告談判「最好快點認真點 以免為時已晚」 油價飆升

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普25日堅稱，伊朗急於達成協議以結束這場衝突。 法新社
川普25日堅稱，伊朗急於達成協議以結束這場衝突。 法新社

美國伊朗對於是否正在進行停火談判，仍各說各話，以色列和伊朗26日繼續相互攻擊，美國總統川普再發出強硬威脅，警告伊朗談判「最好快點認真點，以免為時已晚」，顯示中東衝突止息依然遙遙無期，國際油價26日盤中繼續上漲逾3%，布蘭特油價漲破每桶106美元。

距離川普要求伊朗談判的27日期限，僅剩幾天，但談判現狀與達成協議的可能性仍存在諸多疑慮，布蘭特原油期貨26日盤中漲2.8%至每桶106.07美元，西德州中級原油期貨也走高3.3%，報每桶93.28美元。市場普遍認為，在談判出現明確進展，且荷莫茲海峽恢復正常通行前，油價下行空間有限。

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川普25日堅稱，伊朗急於達成協議以結束這場衝突，「他們非常想達成協議，只是不敢說」。白宮發言人李維特同日也說，「美國過去三天一直進行富有成效的對話。你們會開始看到該政權在尋求退場機制」，若伊朗不接受協議，川普準備對伊朗發動地獄式打擊。

川普26日再度威脅，伊朗「最好快點認真一點，以免為時已晚，因為一旦那發生了，就沒有退路。」

伊朗官媒則報導，伊朗拒絕美方的15點停火提案，重申先前提出停戰條件，並警告若本土遭攻擊，可能在紅海開闢新戰線。伊朗外長阿拉奇表示，德黑蘭當局正在審視美方提案，但無意與美方展開停火談判，透過調停人交流訊息「不代表與美國進行談判」。

伊朗國會還正在起草一項法案，為行經荷莫茲海峽的船舶收取通行費鋪路。阿拉奇證實，包括中國大陸、俄羅斯、印度、伊拉克和巴基斯坦等「友好國家」的船隻，已獲准通過荷莫茲海峽。

以色列26日繼續攻擊伊朗，表示已擊斃革命衛隊海軍指揮官。伊朗持續攻擊以色列與中東鄰國，阿聯表示防空系統正在因應伊朗飛彈與無人機威脅，巴林的穆哈拉克一座設施起火。

同時，美國持續增兵中東，除已派遣三艘搭載約4,500名美軍的軍艦前往中東，包括約2,200人的第31陸戰隊遠征隊，並派遣第82空降師至少2,000人前往波灣。

分析師說，在戰事與外交訊號反覆交錯下，油價短線恐劇烈震盪，市場將隨情勢變化而調整價格預期。

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