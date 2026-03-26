不想被騙！伊朗正式回應美國15點停火方案 要求美方停戰並賠款

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社引述消息來源指出，伊朗已於昨夜透過中間人，正式回應美國的15點停火方案。

伊朗方面要求，敵軍的侵略與暗殺行動必須停止，並要求訂出具體條件，確保戰爭不會重演，美國也必須確保提供賠償與戰爭賠款。

當局也說，終止戰事必須在所有戰線全面落實，並涵蓋區域內所有參與衝突的抵抗組織。伊朗並稱，對荷莫茲海峽行使主權是其天然且合法的權利，這點不容改變。

當局也說，美國聲稱尋求談判，不過示是第三次欺瞞行動。

德黑蘭正在在等待美國回應。