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中東戰火有望結束？巴基斯坦證實：美國與伊朗正進行間接談判
巴基斯坦副總理兼外交部長達爾今天證實，美國與伊朗正透過伊斯蘭馬巴德居中調解，進行間接談判，以結束戰爭。
法新社報導，達爾（Ishaq Dar）指出，對「和平談判」所作揣測是「多餘的」。他表示：「實際上，美國、伊朗的間接談判正透過由巴基斯坦轉達訊息的方式在進行中。」
「在這個背景下，美國提出的15項要點正由伊朗進行斟酌。土耳其與埃及在內的兄弟國家也對此一倡議予以支持。」
2名高階官員昨天告訴法新社，美方的計畫已經「由巴基斯坦轉達給伊朗」。因未獲授權對媒體發言，他們要求匿名。
考量到與鄰國伊朗及美國的長遠關係及其區域聯繫網絡，伊斯蘭馬巴德當局向來被視為雙方的中間人。
巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）、副總理達爾皆和伊朗高層官員及其波斯灣盟邦保持定期聯繫，尤其是沙烏地阿拉伯。
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