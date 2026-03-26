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陸外長王毅：美伊都有重啟談判意願 應鼓勵雙方重回談判桌

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部長王毅26日應約與加拿大外長通電話時強調美伊都有重啟談判意願，國際社會應鼓勵重回談判桌。（新華社）
大陸外交部長王毅26日應約與加拿大外長通電話時強調美伊都有重啟談判意願，國際社會應鼓勵重回談判桌。（新華社）

美國伊朗是否會進行談判，成為目前中東戰局的焦點。而大陸外長王毅26日表示，美國和伊朗都有重啟談判的意願，國際社會應鼓勵雙方重回談判桌，尋求政治解決的有效途徑。

據央視新聞，王毅26日應約與加拿大外長阿南德（Anita Anand）通電話。王毅表示伊朗核問題應該通過對話解決，不應成為動武的理由。濫用武力只會帶來嚴重後遺症，戰事外溢威脅地區安全穩定。美國和伊朗都有重啟談判的意願，國際社會應鼓勵雙方重回談判桌，尋求政治解決的有效途徑。中加可為此共同發揮建設性作用。

阿南德還表示加方致力於在衝突中保護平民，推動局勢降溫，避免衝突外溢，減少對全球經濟和產供鏈的影響。伊朗核問題事關國際核不擴散體系，確保荷莫茲海峽安全通航符合各方共同利益。加方願同大陸一道勸和止戰，推動地區實現和平穩定。消息指出，雙方還就中加關係交換意見，一致認為要以積極、務實態度落實好加拿大總理卡尼訪問大陸成果，重啟各層級對話，拓展互利合作。

此外，26日大陸政府中東問題特使翟雋也會見了俄羅斯駐北京大使莫爾古洛夫，雙方就中東局勢交換意見。翟雋表示，當前地區形勢持續緊張，外溢影響不斷顯現，國際社會高度關注。中俄同為聯合國安理會常任理事國，都支持停火止戰、開啟對話談判，應攜手捍衛國際公平正義，共同推動地區緊張局勢降溫。

莫爾古洛夫表示，俄方對地區局勢持續升級深感擔憂，願同大陸加強溝通協調，盡一切努力推動停火止戰，維護地區和平穩定。

大陸國防部發言人蔣斌26日下午也在記者會上表示呼籲各方立即停止軍事行動，通過平等對話解決矛盾分歧，防止戰火蔓延外溢，避免局勢進一步升級。他並指大陸「將繼續為緩和局勢，恢復和平做出積極努力」。

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