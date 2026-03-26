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主導封鎖荷莫茲海峽…伊朗革命衛隊海軍司令亡 以色列防長：在空襲中喪命
以色列國防部長卡茲今天宣布，以色列發動空襲，擊斃伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍司令湯西里（AlirezaTangsiri）。
法新社報導，卡茲（Israel Katz）在影片聲明中表示：「以色列國防軍（IDF）昨晚發起一次精準且致命的行動，擊斃伊朗革命衛隊海軍司令湯西里以及海軍指揮體系多名高階軍官。」
他說，直接負責在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）布設水雷、封鎖航道並策動恐怖行動的湯西里已在空襲中喪命。
美國和以色列2月28日聯手對伊朗發動攻擊以來，已擊斃多名伊朗高層官員，其中包括伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）和伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）首長拉里賈尼（Ali Larijani）等。
最近幾天，以色列部隊多次對伊朗海軍資產發起攻勢。
以色列上週發動空襲，擊中多艘位於裏海（CaspianSea）的伊朗海軍艦艇，包括配備飛彈系統的軍艦、支援艦及巡邏艦。
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