主導封鎖荷莫茲海峽…伊朗革命衛隊海軍司令亡 以色列防長：在空襲中喪命

白宮官方社群媒體Ｘ和Instagram帳號於美東時間3月25日晚發布兩段神秘又詭異短片，其中1段短片可以聽到有一把女性聲音在說：「很快就要發射了，對吧？」，另一段隨後更被刪除、引發網路熱議，有人猜測一是帳號遭駭客入侵，一是有官員釋放隱晦信號。而鑑於當前的伊朗戰爭局勢，外界有人不免聯想是否意味美國即將對伊朗發動攻擊。

2026-03-26 20:55