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白宮釋出詭異短片…女聲低語「快要發射了」 網狂問：被駭還是暗號？

香港01／ 撰文／林嘉敏 羅保熙
白宮官方社群媒體Ｘ和Instagram賬號於美東時間3月25日晚發布兩段神秘又詭異短片，引發網友熱議。（美聯社）
白宮官方社群媒體Ｘ和Instagram賬號於美東時間3月25日晚發布兩段神秘又詭異短片，引發網友熱議。（美聯社）

白宮官方社群媒體Ｘ和Instagram帳號於美東時間3月25日晚發布兩段神秘又詭異短片，其中1段短片可以聽到有一把女性聲音在說：「很快就要發射了，對吧？」，另一段隨後更被刪除、引發網路熱議，有人猜測一是賬號遭駭客入侵，一是有官員釋放隱晦信號。而鑑於當前的伊朗戰爭局勢，外界有人不免聯想是否意味美國即將對伊朗發動攻擊。

美媒《新聞週刊》（Newsweek）報導，第一段約4秒的短片發布於晚上9時15分左右，片中可見鏡頭對準一雙腳，畫面還提醒觀眾「開啟聲音（Sound On）」，期間可以聽到一女聲發問：「快要發射了，對吧？」，之後有聲音回應：「是的」。

該片發布約90分鐘後，被白宮從相關平台上移除，不過仍吸引多達1500個留言，許多網友認為片中的聲音是白宮發言人李維特（Karoline Leavitt），並猜測美伊戰爭快將出現戲劇性的新進展，包括飛彈攻擊、軍隊部署，甚至有人認為可能是暗示核子攻擊。

第二段短片發布於晚上10時，畫面顯示黑色、有雪花閃爍的螢幕，穿插手機提示音與美國國旗畫面，附帶智能手機與聲音的表情符號。該短片獲得數百萬播放量，帖子也沒有任何說明，該短片未被刪除。

目前，未能確定這些視頻是否有意上傳。對此，白宮方面未作出回應。

對此，擁有逾100萬Instagram粉絲的保守派網紅Becky Weiss在短片下留言：「這是什麼？」擁有170萬粉絲的Breaking911 X帳號也在X上寫道：「@白宮到底發生了什麼事？」也有人留言問：「嗯…問個問題。我們該擔心嗎？」，獲得逾700個讚好；還有人問：「是人形機械人佔領白宮了嗎？」

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文章授權轉載自《香港01》

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