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伊朗官媒：葉門青年運動準備參戰 對抗美國、以色列

中央社／ 德黑蘭26日綜合外電報導

中東地區戰火尚未停歇，伊朗官媒塔斯尼姆通訊社（Tasnim）今天引述知情人士說法指稱，葉門政治軍事組織「青年運動」（Houthi）已經準備好加入對抗美國以色列的戰事。

塔斯尼姆通訊社引述匿名消息人士說法報導，「青年運動」已準備好掌控連接紅海（Red Sea）與亞丁灣（Gulf of Aden）的曼德海峽（Bab al-MandabStrait），並稱這是一項「輕而易舉」任務。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，德黑蘭當局支持的「青年運動」從2023年10月以來就於紅海一帶造成嚴重破壞，因為要報復以色列攻擊加薩走廊（GazaStrip），而向數以百計的以方目標開火。

葉門叛軍「青年運動」還襲擊跟美國和英國有關的船隻，阻礙全球貿易流通。

美國及其他西方國家海軍一直在護航穿越紅海的船隻，如果「青年運動」決定控制曼德海峽，可能進一步牽制西方各國。

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引發席捲中東地區的戰火，迄今尚未劃下句點。

中東 以色列 伊朗 美國

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