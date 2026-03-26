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美伊和談各說各話？川普要伊朗「認真看待」：太晚就沒回頭路
美國和伊朗是否和談，雙方各說各話。值此時刻，美國總統川普放話要伊朗「趕快認真」對待和平協定，不然將面臨後果。
川普26日在真實社群（Truth Social）發文寫道：「時間太晚之前，他們最好趕快認真起來。一旦太晚，就沒有回頭路了，局面不會太好看！」
川普也形容伊朗談判代表「非常不同」、「古怪」，並說伊朗「哀求」與美國達成協議，來終結戰事。
美國和伊朗對和談說法不同，美方說，雙方就和平提案展開談判，伊朗則否認與華府有直接互動。據傳伊朗外長阿拉奇說，官員正在審視美國提案，但無意與美會談。
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