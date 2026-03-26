將對伊朗發動「最後一擊」？傳美國研擬4方案 要用碾壓性武力結束戰鬥

美國官員和知情人士透露，五角大廈正在研擬對伊朗進行「最後一擊」的軍事方案，可能包括動用地面部隊和展開大規模轟炸行動。

若外交談判未獲進展，特別是荷莫茲海峽繼續關閉，那麼軍事衝突急遽升級可能性將大增。一些美國官員認為，用一場碾壓性的武力展示來結束戰鬥，將有助於在和平談判中取得更多籌碼，或是讓川普有東西可以拿出來宣告勝利。

新聞網站Axios引述官員和消息人士報導，川普有四大選項對伊朗發動「最後一擊」，包括一、入侵或封鎖伊朗的主要石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）；二、入侵伊朗拉臘克島（Larak），因為德黑蘭在這個戰略要地設有掩體、部署摧毀貨船的攻擊艇，以及監控荷莫茲海峽動向的雷達。

三、奪取戰略要地阿布穆沙（Abu Musa）和兩個較小島嶼，這些島嶼位於荷莫茲海峽西側入口附近，目前由伊朗控制，但阿拉伯聯合大公國也聲稱擁有主權；四、封鎖或扣押在荷莫茲海峽東側運輸伊朗石油出口的船隻。

美軍也擬定深入伊朗內陸的地面行動計畫，以確保掩埋在伊朗核設施底下的高濃縮鈾安全。但相較於複雜且風險極高的地面行動，美國或許會選擇對這些設施發動大規模空襲，以阻止伊朗取得這些物質。

Axios的報導指出，美國總統川普尚未決定是否採取上述方案，白宮官員也說，任何潛在的地面軍事行動都只是「假設」。但消息人士說，若短期內談判沒有實質成果，川普準備升級軍事行動。

川普可能先兌現其威脅，轟炸伊朗境內的發電廠和能源設施，而德黑蘭已威脅將對在波斯灣地區進行大規模報復。

白宮新聞秘書李威特25日警告伊朗，如果無法達成協議，川普準備採取「比以往任何時候更猛烈」的攻擊行動。報導並指出，預計未來幾天和幾周內美國將有更多增援部隊抵達中東，包括幾個戰鬥機中隊和數千名士兵。