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古特瑞斯任命資深外交官阿爾諾為特使 調停中東戰爭

中央社／ 紐約25日綜合外電報導
聯合國秘書長古特瑞斯。圖／路透社
聯合國秘書長古特瑞斯。圖／路透社

聯合國秘書長古特瑞斯今天宣布，已任命資深聯合國外交官阿爾諾擔任其個人特使，協助結束中東戰爭。他說：「世界正面臨一場更廣泛戰爭的威脅」。

路透社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）在紐約聯合國總部表示：「現在正是停止升高衝突，開始強化外交努力的時候。」

古特瑞斯告訴媒體，他一直與區域內外多方保持密切聯繫，目前已有多項對話與和平倡議正在進行中，這些努力必須成功。

他並警告荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）若長期關閉，正值全球糧食播種的關鍵期，將嚴重阻礙石油、天然氣及肥料的運輸。

依據聯合國公布的資料顯示，阿爾諾（JeanArnault）擁有超過30年國際外交經驗，專長於和平協議與調解工作，曾參與聯合國在非洲、亞洲、歐洲與拉丁美洲的任務。

阿爾諾最近的一項任務，是2021年擔任古特瑞斯的阿富汗及區域事務個人特使。

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