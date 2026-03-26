攔截伊朗飛彈 以色列醫療組織通報6人輕傷、民宅受損

以色列軍方表示，防空部隊今天攔截來自伊朗的飛彈攻擊，根據醫護人員說法，這起事件造成6人輕傷和部分民宅受損。

法新社報導，以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）發言人表示，救護人員正為「受爆炸波及導致輕傷的6名民眾」提供醫療協助，較稍早通報的2名傷者上修至6人。

「紅色大衛之星」發言人告訴公共廣播電台，以色列中部城市卡法卡西姆（Kafr Qassem）數棟住宅受損。該市市長塔哈（Haitham Taha）指出，這些損害是集束彈藥造成。

以色列軍方表示，民防司令部（Home FrontCommand）救援人員已赴「以色列中部」一處受影響的地點執行任務。

以軍約在90分鐘內前後發布3則聲明，指出已「偵測到從伊朗射向以色列境內的飛彈」。

軍方發表聲明說：「運作中的防禦系統正在攔截威脅」，隨後宣布全國「各地人民已獲准離開防空避難設施」。