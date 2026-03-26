荷莫茲海峽危機未解 路透：油槽近滿載伊拉克進一步減產

在伊朗戰爭持續的情況下，伊拉克原油產量大幅下滑。3位伊拉克能源官員今天表示，由於無法經由荷莫茲海峽出口原油，當地儲油槽已經達到高液位而且處在臨界水平。

路透社報導，官員指出，伊拉克南部主要油田的產量進一步下降至約每天80萬桶，約較戰前減少80%。

業界消息人士指出，由於無法透過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）出口，伊拉克南部主要油田的產量本月稍早已下降約70%，來到約每天130萬桶。

戰爭爆發前，這些油田的產量約為每天430萬桶。

官員表示，伊拉克決定昨天開始進一步減產，要求英國石油公司（BP）將魯梅拉（Rumaila）巨型油田的產量每天削減10萬桶，從原先約每天45萬桶減為約35萬桶。

伊拉克也要求義大利埃尼集團（Eni）將蘇貝爾（Zubair）油田的產量從目前的每天33萬桶削減7萬桶。

國營巴斯拉石油公司（Basrah Oil Company）向英國石油公司發出官方信函寫道：「由於儲油庫已經達到高液位而且處在臨界水平，請從當地時間3月24日上午9時開始，將北魯梅拉（North Rumaila）的生產和泵送量從目前水平降為每天35萬桶。」路透社已經查閱這封信件。

路透社也查閱發給埃尼集團的類似信件。

消息人士指出，伊拉克也已經削減不同國營油田的產量。

伊拉克能源官員警告，若荷莫茲海峽危機仍未解決，未來幾天內可能會宣布進一步減產。

一位熟悉生產作業的高階石油官員表示，目前可用儲存空間嚴重受限，而出口仍然停擺，在連續減產後，伊拉克南部油田產量已降到約每天80萬桶。

另有兩名伊拉克能源官員證實這個數字。