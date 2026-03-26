快訊

直播／一審判決出爐！柯文哲涉京華城貪瀆案 重判17年、褫奪公權6年

觀光救不了日本？吳淡如點破致命關鍵 2大產業快撐不住

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火延燒 澳洲禁伊朗旅客防滯留

中央社／ 雪梨26日綜合外電報導

澳洲今天宣布禁止來自伊朗的訪客入境，並表示中東戰爭提高了這些旅客在短期簽證到期後拒絕離境的風險。

法新社報導，澳洲內政部表示，未來6個月內，持伊朗護照者將不得以觀光或工作為目的入境澳洲。

內政部在聲明中指出：「伊朗境內的衝突，增加了某些臨時簽證持有者在簽證到期時可能無法或不願離開澳洲的風險。」

內政部補充，將會按個案情況作出例外處理，例如澳洲公民的父母。

澳洲內政部長柏克（Tony Burke）表示：「許多訪客簽證是在伊朗衝突爆發前核發，如果是現在申請，恐怕根本不會核准。」

根據政府數據，有超過8.5萬名澳洲居民出生於伊朗，在雪梨和墨爾本等大城市都能見到充滿活力的伊朗裔移民社區。

澳洲本月稍早曾因向來訪的伊朗女子足球隊7名球員與官員提供庇護而激怒伊朗。

以色列 伊朗 美國 澳洲

延伸閱讀

伊朗拒接受美15點、自提5條件 伊外長卻稱評估美計畫中

中東戰爭第26天 美揚言對伊朗發動地獄式打擊！最新發展一次看

5月中川習會前結束伊朗戰爭？川普私下想脫身卻陷兩難

有條件開放荷莫茲海峽 伊朗：全面開放取決於侵略何時停止

相關新聞

怕川普一聲令下停戰！以色列搶打「收尾戰」 48小時狂炸伊朗

隨著美國與伊朗展開談判的可能性升高，以色列擔心戰爭可能很快被叫停，正加緊打擊更多關鍵目標。兩名以色列高級官員與兩名知情人士表示，軍方目前正盡可能擴大攻勢。

美重返中東拖累「印太轉向」紐時：北京評估戰事拖延有利局勢

紐約時報26日刊文分析，在美國總統川普將戰略重心轉向中東、對伊朗採取軍事行動之際，北京正評估相關局勢可能帶來的影響。分析指，大陸官員認為，川普此舉可能在一定程度上削弱美方對中施壓空間，甚至為大陸帶來戰略空間。

WSJ揭戰事停火的可能路徑！美伊談判剩「狹路」 調停方促本周接觸

美國與伊朗透過外交談判達成停火協議的前景仍顯黯淡，但中東事務專家指出，雙方仍存在一條「狹窄但未關閉的路徑」。

美國「重返亞洲」一再破功！川普開打伊朗 對中國大陸籌碼流失中

美國總統川普原本預計3月底訪問中國大陸，與中國國家主席習近平舉行峰會，如今卻決定留在華府，處理美國與以色列聯手對伊朗發動的戰爭。數千名美國陸戰隊正從日本與加州搭乘軍艦前往伊朗，美軍也將南韓及區內其他地點的防空系統調往中東。紐約時報分析，這正是美國「重返」亞洲戰略的現況，而且正變得愈發難以實現。

白宮：伊朗若不認輸 川普將加倍打擊 推估伊戰4月落幕

川普總統近日聲稱與伊朗正展開談判，白宮25日稱伊朗獲得第二次與美國合作的機會，盼伊朗永久放棄取得核子武器的野心，同時停止對美國和其盟友的威脅，若伊朗不肯接受現實，川普將加倍痛擊伊朗。

伊朗拒接受美15點、自提5條件 伊外長卻稱評估美計畫中

美國透過巴基斯坦交給伊朗15點停戰計畫之後，伊朗官媒新聞電視台(Press TV)報導，一名國政安全資深官員25日說，伊朗拒絕接受美國提出的停火計畫。這名伊朗高層官員說，這場「被強迫參加的戰爭」(imposed war)何時落幕，完全取決於伊朗開出條件，美國是否做到。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。