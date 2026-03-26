中東戰火延燒 澳洲禁伊朗旅客防滯留

澳洲今天宣布禁止來自伊朗的訪客入境，並表示中東戰爭提高了這些旅客在短期簽證到期後拒絕離境的風險。

法新社報導，澳洲內政部表示，未來6個月內，持伊朗護照者將不得以觀光或工作為目的入境澳洲。

內政部在聲明中指出：「伊朗境內的衝突，增加了某些臨時簽證持有者在簽證到期時可能無法或不願離開澳洲的風險。」

內政部補充，將會按個案情況作出例外處理，例如澳洲公民的父母。

澳洲內政部長柏克（Tony Burke）表示：「許多訪客簽證是在伊朗衝突爆發前核發，如果是現在申請，恐怕根本不會核准。」

根據政府數據，有超過8.5萬名澳洲居民出生於伊朗，在雪梨和墨爾本等大城市都能見到充滿活力的伊朗裔移民社區。

澳洲本月稍早曾因向來訪的伊朗女子足球隊7名球員與官員提供庇護而激怒伊朗。