快訊

直播／一審判決出爐！柯文哲涉京華城貪瀆案 重判17年、褫奪公權6年

觀光救不了日本？吳淡如點破致命關鍵 2大產業快撐不住

美食節目主持人馬桶上猝逝 電視台哀悼證實是他

聽新聞
0:00 / 0:00

怕川普一聲令下停戰！以色列搶打「收尾戰」 48小時狂炸伊朗

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列一架F-15戰鬥機2023年6月29日在南部哈則林空軍基地上空飛行，當時正舉行空軍飛行員畢業典禮。路透
以色列一架F-15戰鬥機2023年6月29日在南部哈則林空軍基地上空飛行，當時正舉行空軍飛行員畢業典禮。路透

隨著美國伊朗展開談判的可能性升高，以色列擔心戰爭可能很快被叫停，正加緊打擊更多關鍵目標。兩名以色列高級官員與兩名知情人士表示，軍方目前正盡可能擴大攻勢。

紐約時報25日報導，包含一名曾出席相關計畫討論會議的官員在內，兩名以方知情官員指出，以色列政府取得美國起草的15點終戰方案後，總理內唐亞胡24日下令，要求在48小時內盡可能摧毀伊朗軍工業。這些官員與另外兩名知情人士表示，此舉反映出以色列政府擔憂，美國總統川普可能隨時宣布啟動和平談判。

以色列尚未實現主要戰略目標，包括消除伊朗的彈道飛彈威脅、確保德黑蘭無法發展核武，以及創造讓伊朗人民起義反對政府的條件，而目前看來最後一項並不現實，因此對可能在此情況下達成協議深感擔憂。內唐亞胡所屬政黨利庫德成員、國會外交與國防委員會主席比斯穆斯（Boaz Bismuth）受訪時表示：「如果無法達成這三項目標，就無法結束這場戰爭。」

以方官員指出，美方方案內容相當籠統，許多細節仍待確定，但足以讓內唐亞胡、幕僚及以方國防高層感到警惕。以色列政府認為，這個方案無法確保伊朗核計畫與彈道飛彈能力有充分限制。

以方官員表示，特拉維夫軍事總部地下深處24日舉行一場氣氛緊張的會議，空軍與軍事情報首長簡報仍可攻擊目標後，內唐亞胡下令加快對伊朗空襲。另有5名以色列國安官員指出，以色列急於出手，凸顯在這場戰爭中作為美國次要夥伴所面臨的限制。官員表示，是否結束戰爭的決定權掌握在川普手中，內唐亞胡影響有限。

不過，前述安全官員對是否應繼續戰爭存在分歧。有些人表示，以色列仍有大量可攻擊目標，若戰事再持續一周也無妨；另一些人則希望盡快結束。另有三名官員認為，戰爭最大成果出現在第一周，此後戰果逐漸遞減，且國際輿論壓力升高、戰爭成本龐大，以及以色列民眾承受的傷亡、破壞、創傷與疲勞不斷累積，均引發日益加深的憂慮。部分以色列專家也認為，無論戰爭結束或持續，都難帶來正面結果。

戰爭 以色列 伊朗 美國 戰略目標 德黑蘭

延伸閱讀

5月中川習會前結束伊朗戰爭？川普私下想脫身卻陷兩難

讓民眾上街是送死！川普拒配合內唐亞胡呼籲伊朗起義 美以現關鍵分歧

各說各話 …美提15點停戰方案促棄核 伊朗譏諷「美方在跟自己談判」

等伊朗回應！美媒：美擬26日啟動談判 以色列憂「美伊似在醞釀某事」

相關新聞

怕川普一聲令下停戰！以色列搶打「收尾戰」 48小時狂炸伊朗

隨著美國與伊朗展開談判的可能性升高，以色列擔心戰爭可能很快被叫停，正加緊打擊更多關鍵目標。兩名以色列高級官員與兩名知情人士表示，軍方目前正盡可能擴大攻勢。

美重返中東拖累「印太轉向」紐時：北京評估戰事拖延有利局勢

紐約時報26日刊文分析，在美國總統川普將戰略重心轉向中東、對伊朗採取軍事行動之際，北京正評估相關局勢可能帶來的影響。分析指，大陸官員認為，川普此舉可能在一定程度上削弱美方對中施壓空間，甚至為大陸帶來戰略空間。

WSJ揭戰事停火的可能路徑！美伊談判剩「狹路」 調停方促本周接觸

美國與伊朗透過外交談判達成停火協議的前景仍顯黯淡，但中東事務專家指出，雙方仍存在一條「狹窄但未關閉的路徑」。

美國「重返亞洲」一再破功！川普開打伊朗 對中國大陸籌碼流失中

美國總統川普原本預計3月底訪問中國大陸，與中國國家主席習近平舉行峰會，如今卻決定留在華府，處理美國與以色列聯手對伊朗發動的戰爭。數千名美國陸戰隊正從日本與加州搭乘軍艦前往伊朗，美軍也將南韓及區內其他地點的防空系統調往中東。紐約時報分析，這正是美國「重返」亞洲戰略的現況，而且正變得愈發難以實現。

白宮：伊朗若不認輸 川普將加倍打擊 推估伊戰4月落幕

川普總統近日聲稱與伊朗正展開談判，白宮25日稱伊朗獲得第二次與美國合作的機會，盼伊朗永久放棄取得核子武器的野心，同時停止對美國和其盟友的威脅，若伊朗不肯接受現實，川普將加倍痛擊伊朗。

伊朗拒接受美15點、自提5條件 伊外長卻稱評估美計畫中

美國透過巴基斯坦交給伊朗15點停戰計畫之後，伊朗官媒新聞電視台(Press TV)報導，一名國政安全資深官員25日說，伊朗拒絕接受美國提出的停火計畫。這名伊朗高層官員說，這場「被強迫參加的戰爭」(imposed war)何時落幕，完全取決於伊朗開出條件，美國是否做到。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。