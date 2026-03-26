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伊朗限縮通航引發能源危機 荷莫茲海峽最新局勢一次看

中央社／ 倫敦25日綜合外電報導

美國以色列2月28日對伊朗發動攻擊，伊朗隨即展開報復行動，並幾乎全面封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。在和平時期，全球約五分之一的石油與液化天然氣會經由這條重要航道運輸，以下是荷莫茲海峽的最新局勢。

●船隻要如何通航？

海事追蹤資料顯示，目前仍有少數船隻每天穿越荷莫茲海峽，這條海峽目前由伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）把守。

部分船隻改走一條經由伊朗批准、穿越其領海的新航線，被全球航運權威媒體「勞氏日報」（Lloyd'sList）稱為「德黑蘭收費站」（Tehran Toll Booth）。

「勞氏日報」指出，至少有一艘經審核的船隻支付200萬美元，以使用靠近伊朗海岸的拉拉克島（LarakIsland）附近航道。

報導引述消息人士指出，印度、巴基斯坦與中國等國政府，已直接與德黑蘭協商船隻通行事宜，革命衛隊則建立了一套「核准船舶」的登記制度。

革命衛隊海軍司令湯西里（Alireza Tangsiri）在X平台表示，一艘貨櫃輪「因未遵守法律規定及未獲通行許可」，已遭革命衛隊「驅離」。

●哪些船隻使用這條航道？

「勞氏日報」指出，已追蹤到超過20艘船隻使用這條新航線，多數為希臘船東所有，也有來自印度、巴基斯坦或與中國相關的船隻。

法新社分析能源市場情報公司Kpler數據發現，自上週初以來，已有4艘穿越荷莫茲海峽的船隻在通過航道時保持自動識別系統（AIS）開啟，另有至少5艘在航道附近發送訊號。

Kpler分析師蘇巴西奇（Ana Subasic）說：「船隻利用AIS訊息來表明政治中立，或與西方、以色列或其他敏感關聯保持距離。」

但她表示，這些資訊「由船方自行申報、容易更改，且不會改變船舶的法律身分」，因此不應被視為「可靠的安全解決方案」。

●伊朗官方怎麼說？

伊朗在一份日期標示為22日，並於昨晚透過國際海事組織發布的聲明中重申，荷莫茲海峽仍然開放，但僅限部分船隻通行。

聲明指出，「非敵對船隻」，以及不「屬於或與以色列、美國及其他『侵略者』有關聯」的船隻可以通行，但需「遵守當前衝突所產生的現實條件」。

伊朗外交部表示，符合條件國家的船隻可「享有安全通行」，但需「與伊朗相關機關協調」。

●國際法如何規定？

「聯合國海洋公約」（United Nations Convention onthe Law of the Sea）於1982年通過、1994年生效，保障船隻通過荷莫茲海峽等航道的航行權。

公約指出，「所有船舶與飛機均享有過境通行權…以持續且迅速通過海峽為目的。」

儘管伊朗從未批准這項公約，但西敏寺法學院（Westminster Law School）國際法教授羅西尼（MarcoRoscini）說：「過境通行制度普遍被視為國際習慣法的一部分。」

●伊朗的行為是否違法？

羅西尼指出，對通行船隻收費缺乏法律依據。

若船東支付通行費，可能違反法律規定並冒著西方制裁風險。

他說，在武裝衝突期間，海峽過境通行權仍然適用，除非在極端例外情況下，否則暫停荷莫茲海峽的商業航行「難以被視為合法」。

不過，伊朗在提交國際海事組織的聲明中表示，這屬於自我防衛，是為了防止敵對勢力利用海峽而採取「必要且相稱的措施」，符合國際法。

能源危機 荷莫茲海峽 液化天然氣 以色列 伊朗 美國

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