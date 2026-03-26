快訊

推不推「長照安排假」？勞動部長洪申翰鬆口：先看一關鍵

首宗矽光子專利戰開打 汎銓槓上光焱到底在搶什麼？

顧立雄喊「把我送懲戒吧！」軍購條例初審難有共識 最快4月底表決

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰爭第26天 美揚言對伊朗發動地獄式打擊！最新發展一次看

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導

中東戰事進入第26天，美國總統川普堅稱伊朗正在參與和平談判，並暗示德黑蘭當局之所以否認，是因為伊朗的談判代表害怕被自己人殺害。白宮方面並表示，若伊朗政府不接受結束戰爭的協議，川普擬對伊朗發動「地獄式打擊」。

以下是法新社等外媒彙整的中東戰爭最新事態發展。

●美以動向

美國方面，美軍中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）表示，美軍已摧毀伊朗約2/3的飛彈與無人機生產設施，並重創相同比例的海軍造艦產能，並估計伊朗的飛彈和無人機發射率重挫90%，並表示已削弱其重建能力。

總統川普今天堅稱伊朗正在參與和平談判，並暗示德黑蘭當局之所以否認，是因為伊朗的談判代表害怕被自己人殺害。

白宮方面同時表示，如果伊朗政府不接受結束中東戰爭的協議，總統川普準備對伊朗發動「地獄式打擊」。新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）說：「總統川普不是虛張聲勢…伊朗不應再次錯判形勢。」

川普今天推文表示將於5月中訪問中國，外界預期中東戰局將在川習會前有定論。

以色列方面，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，隨著軍方持續對抗黎巴嫩真主黨（Hezbollah），以軍正在擴大黎南的「緩衝區」。

他指出，以方已建立一個實質的安全地帶，防止加利利（Galilee）等北部邊境遭滲透，「我們正進一步擴大該區域，旨在將反戰車飛彈的威脅推離邊界，並建立更廣闊的緩衝區」。

●伊朗動向

伊朗國營的新聞電視台（Press TV）引述一名「高層政治暨安全官員」的說法報導，伊朗已拒絕由美國提出、旨在終結當前戰爭的提案，並自行列出5項結束戰爭的條件。

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）在伊朗國家電視台表示，伊朗目前政策是繼續抵抗，無意與美進行談判。他強調，談判意味著承認失敗，並認為伊朗的立場完全符合原則。

針對有報導指出，華府正計劃向中東增派部隊，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）警告美國，切勿考驗伊朗捍衛領土的決心。

另外，他在社群平台X表示，根據情報報告，伊朗的敵人正準備在某個區域國家的支持下，占領伊朗其中一座島嶼。他說：「我軍正監控所有敵方動向，如果他們採取任何行動，這個區域國家所有重要基礎設施都將遭到無情且持續的攻擊。」

●油價股匯動態

由於川普對結束這場近1個月戰爭表示樂觀，且伊朗示意，未參與衝突國家的船隻可通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），外界預期局勢有望緩和，國際原油價格回跌。

布蘭特原油反轉昨天漲勢，今天下滑2.2%，每桶報102.22美元；西德州中級原油則下跌2.2%，每桶報90.32美元。

●其他國家及組織

沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、科威特、巴林以及約旦簽署聯合聲明，要求伊拉克立即採取行動，遏止親伊朗武裝團體自其境內發動攻擊。

在伊拉克境內，親伊朗勢力「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）內部若干成員，聲稱天天對在伊拉克及中東地區的「敵人」發動「數十起」無人機及火箭攻擊，但未具名其目標。

英國「衛報」（The Guardian）引述國防官員說法指出，英國與法國本週將共同主持約30國參與的會談，目標是成立一個聯軍任務部隊，以重新開放遭伊朗封鎖的戰略要道荷莫茲海峽。

海事追蹤顯示，目前每日仍有少數船隻穿越由伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）把守的荷莫茲海峽，且大多是正要離開波斯灣。

全球航運權威媒體「勞氏日報」（Lloyd's List）報導，這些少數穿梭海峽的船隻，採用一條經伊朗核准、被冠上「德黑蘭收費站」（Tehran Toll Booth）之名的新航線，至少有1艘船隻支付200萬美元通過這條伊朗沿岸的拉拉克島（Larak Island）航道。

科威特內政部表示，當局逮捕6名疑似與黎巴嫩真主黨有勾結的人士，指控他們在科威特策劃「暗殺」行動。

真主黨 德黑蘭 白宮 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

川普稱伊朗正在和談 憂遭自家人殺害才不敢承認

伊朗：審閱美停戰提案「非談判」！停火條件擴及黎巴嫩

美伊是否要和談各說各話 川普：伊朗非常想談 只是不敢說出來

白宮堅持軍事行動時間表不變 美伊戰事可望4月落幕

相關新聞

WSJ揭戰事停火的可能路徑！美伊談判剩「狹路」 調停方促本周接觸

美國與伊朗透過外交談判達成停火協議的前景仍顯黯淡，但中東事務專家指出，雙方仍存在一條「狹窄但未關閉的路徑」。

美國「重返亞洲」一再破功！川普開打伊朗 對中國大陸籌碼流失中

美國總統川普原本預計3月底訪問中國大陸，與中國國家主席習近平舉行峰會，如今卻決定留在華府，處理美國與以色列聯手對伊朗發動的戰爭。數千名美國陸戰隊正從日本與加州搭乘軍艦前往伊朗，美軍也將南韓及區內其他地點的防空系統調往中東。紐約時報分析，這正是美國「重返」亞洲戰略的現況，而且正變得愈發難以實現。

內外交迫？WSJ：川普拚數周內結束伊朗戰事 但談判仍卡關

美國總統川普近日向幕僚與盟友表示，希望避免伊朗戰事演變為長期戰爭，期盼能在數周內結束近一個月的軍事衝突。華爾街日報引述知情人士報導，川普私下認為戰事已進入最後階段，敦促團隊遵循他對外提出、四至六周結束戰事的目標。白宮官員規劃5月中旬在北京舉行「川習會」，並預期戰事可在會前結束

走入迷霧的伊朗戰爭：川普的算計如何重塑美中經貿新局？

2026年3月底的中東局勢正陷入一個詭異的情境。美國總統川普日前在白宮公開表示，美方正與伊朗政權進行外交談判，據此宣布暫緩原訂將對伊朗關鍵能源設施進行大規模轟炸的行動5天，且聲稱雙方已在多項核心議題上取得共識。然而，這番看似和平曙光的言論隨即遭到德黑蘭方面斷然否認。伊朗強調，伊朗至今並未與美方進行過任何形式的直接或間接交流。

川普傳告知幕僚 希望快速終結伊朗衝突…專家警告沒那麼簡單

美國媒體報導，美國總統川普近日已告知幕僚，他希望避免和伊朗陷入曠日持久的戰爭，未來幾周就要終結衝突。但專家警告，終結這場戰爭沒那麼簡單，是否終戰已不是川普說了算。

5月中川習會前結束伊朗戰爭？川普私下想脫身卻陷兩難

華爾街日報25日報導，美國總統川普近日告訴身邊人士，他希望避免與伊朗陷入長期戰爭，並在未來幾周內結束這場衝突。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。