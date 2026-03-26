中東戰爭第26天 美揚言對伊朗發動地獄式打擊！最新發展一次看

中東戰事進入第26天，美國總統川普堅稱伊朗正在參與和平談判，並暗示德黑蘭當局之所以否認，是因為伊朗的談判代表害怕被自己人殺害。白宮方面並表示，若伊朗政府不接受結束戰爭的協議，川普擬對伊朗發動「地獄式打擊」。

以下是法新社等外媒彙整的中東戰爭最新事態發展。

●美以動向

美國方面，美軍中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）表示，美軍已摧毀伊朗約2/3的飛彈與無人機生產設施，並重創相同比例的海軍造艦產能，並估計伊朗的飛彈和無人機發射率重挫90%，並表示已削弱其重建能力。

總統川普今天堅稱伊朗正在參與和平談判，並暗示德黑蘭當局之所以否認，是因為伊朗的談判代表害怕被自己人殺害。

白宮方面同時表示，如果伊朗政府不接受結束中東戰爭的協議，總統川普準備對伊朗發動「地獄式打擊」。新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）說：「總統川普不是虛張聲勢…伊朗不應再次錯判形勢。」

川普今天推文表示將於5月中訪問中國，外界預期中東戰局將在川習會前有定論。

以色列方面，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，隨著軍方持續對抗黎巴嫩真主黨（Hezbollah），以軍正在擴大黎南的「緩衝區」。

他指出，以方已建立一個實質的安全地帶，防止加利利（Galilee）等北部邊境遭滲透，「我們正進一步擴大該區域，旨在將反戰車飛彈的威脅推離邊界，並建立更廣闊的緩衝區」。

●伊朗動向

伊朗國營的新聞電視台（Press TV）引述一名「高層政治暨安全官員」的說法報導，伊朗已拒絕由美國提出、旨在終結當前戰爭的提案，並自行列出5項結束戰爭的條件。

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）在伊朗國家電視台表示，伊朗目前政策是繼續抵抗，無意與美進行談判。他強調，談判意味著承認失敗，並認為伊朗的立場完全符合原則。

針對有報導指出，華府正計劃向中東增派部隊，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）警告美國，切勿考驗伊朗捍衛領土的決心。

另外，他在社群平台X表示，根據情報報告，伊朗的敵人正準備在某個區域國家的支持下，占領伊朗其中一座島嶼。他說：「我軍正監控所有敵方動向，如果他們採取任何行動，這個區域國家所有重要基礎設施都將遭到無情且持續的攻擊。」

●油價股匯動態

由於川普對結束這場近1個月戰爭表示樂觀，且伊朗示意，未參與衝突國家的船隻可通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），外界預期局勢有望緩和，國際原油價格回跌。

布蘭特原油反轉昨天漲勢，今天下滑2.2%，每桶報102.22美元；西德州中級原油則下跌2.2%，每桶報90.32美元。

●其他國家及組織

沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、科威特、巴林以及約旦簽署聯合聲明，要求伊拉克立即採取行動，遏止親伊朗武裝團體自其境內發動攻擊。

在伊拉克境內，親伊朗勢力「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）內部若干成員，聲稱天天對在伊拉克及中東地區的「敵人」發動「數十起」無人機及火箭攻擊，但未具名其目標。

英國「衛報」（The Guardian）引述國防官員說法指出，英國與法國本週將共同主持約30國參與的會談，目標是成立一個聯軍任務部隊，以重新開放遭伊朗封鎖的戰略要道荷莫茲海峽。

海事追蹤顯示，目前每日仍有少數船隻穿越由伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）把守的荷莫茲海峽，且大多是正要離開波斯灣。

全球航運權威媒體「勞氏日報」（Lloyd's List）報導，這些少數穿梭海峽的船隻，採用一條經伊朗核准、被冠上「德黑蘭收費站」（Tehran Toll Booth）之名的新航線，至少有1艘船隻支付200萬美元通過這條伊朗沿岸的拉拉克島（Larak Island）航道。

科威特內政部表示，當局逮捕6名疑似與黎巴嫩真主黨有勾結的人士，指控他們在科威特策劃「暗殺」行動。