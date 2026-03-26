WSJ揭戰事停火的可能路徑！美伊談判剩「狹路」 調停方促本周接觸

美國與伊朗透過外交談判達成停火協議的前景仍顯黯淡，但中東事務專家指出，雙方仍存在一條「狹窄但未關閉的路徑」。

華爾街日報導，土耳其、埃及與巴基斯坦正積極斡旋，推動雙方官員最快本周會面。

但任何談判都充滿挑戰。美國官員指出，為使伊朗外長阿拉奇與國會議長卡利巴夫能參與潛在會談，美以兩國已暫時將兩人自擊殺名單中移除四至五天。

雙方條件差距依舊巨大。伊朗要求美國賠償戰損、關閉區域軍事基地，並主張對通行荷莫茲海峽的國際船隻收費；美方則要求伊朗放棄濃縮鈾、恢復海峽自由航行，並限制飛彈計畫及其對區域民兵的支持，這些議題過去皆遭德黑蘭拒絕。

儘管局勢緊繃，分析人士認為仍有一線空間：若雙方認為戰爭成本難以承受，可能先達成有限停火，將最棘手議題延後處理。

華盛頓近東政策研究所（WINEP）的Michael Singh表示，美國可能堅持全面目標，但也可能先推動較簡化的停火安排，再處理後續議程。

一個可能路徑是回到雙方2月談判時提出的構想：伊朗暫停濃縮鈾數年，換取分階段解除制裁，並配合區域互不侵犯安排與恢復荷莫茲海峽通行。但濃縮鈾庫存、查核機制及未來濃縮權等關鍵問題，仍須留待後續談判。

以色列國家安全研究所（INSS）的Raz Zimmt指出，伊朗有意停火，但非不計代價，至少需獲得不再遭美以攻擊的保證。最終關鍵取決於川普是否願意以伊朗開放海峽作為停火交換條件。

歷史上，美伊也曾經透過擱置爭議，促成2015年核協議。