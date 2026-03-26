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美國「重返亞洲」一再破功！川普開打伊朗 對中國大陸籌碼流失中

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國國家主席習近平（右）與美國總統川普2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場會晤前揮手致意。美聯社
中國國家主席習近平（右）與美國總統川普2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場會晤前揮手致意。美聯社

美國總統川普原本預計3月底訪問中國大陸，與中國國家主席習近平舉行峰會，如今卻決定留在華府，處理美國與以色列聯手對伊朗發動的戰爭。數千名美國陸戰隊正從日本與加州搭乘軍艦前往伊朗，美軍也將南韓及區內其他地點的防空系統調往中東。紐約時報分析，這正是美國「重返」亞洲戰略的現況，而且正變得愈發難以實現。

儘管美國三任總統都曾承諾，已從伊拉克阿富汗這些代價高昂的「永恆戰爭」（forever wars）吸取教訓，並誓言上任後將資源集中應對超級強權對手中國，但最終仍轉向其他地區的危機，這些往往是中東衝突，而且不少正是美國自己發動或支持的戰事。

文章指出，川普政府於2025年12月公布新版國安戰略，明言美國對中東的傳統重心「將會下降」，並優先關注西半球與印太地區，且將在貿易上挑戰中國，並於涵蓋日本、菲律賓與台灣的「第一島鏈」建立軍事嚇阻。然而，川普對伊朗開戰的決定，卻與這一戰略形成正面衝突。

川普政府多名政治任命資深官員近年曾主張，考量美國軍力資源有限與武器生產速度緩慢，應將重心轉向亞洲。其中之一是現任國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby），他曾批評在烏克蘭與中東耗費資源，並警告不要與伊朗陷入「重大衝突」，也曾撰寫著作，主張採取以台灣為核心的「拒止戰略」。然而，這些曾被稱為「優先派」的官員，如今卻轉而公開支持川普對伊朗開戰。

美國企業研究所（AEI）亞洲戰略學者古柏（Zack Cooper）直言：「伊朗戰爭正好顯示，美國要專注於亞洲有多困難。」即便美國政府制定了明確降低中東在區域優先順序中的戰略，華府最終仍反覆被該地區的衝突拉回。

庫柏另在《外交事務》（Foreign Affairs）撰文指出，前總統歐巴馬於2011年提出的「轉向亞洲」政策已告失敗，期盼美國會深度介入亞洲事務的想法「不再現實」。

布魯金斯學會學者何瑞恩（Ryan Hass）曾任駐華外交官並在白宮負責國安事務。他表示：「與伊朗戰爭愈拖長，川普在與北京博弈時的籌碼就愈弱，如果他的要求得不到滿足，他根本沒有足夠的空間向北京發出可信的升級威脅。」

華盛頓史汀生中心學者、目前正在中國訪問的孫韻表示：「中國國內一個普遍的判斷是，川普在發動這場戰爭前誤判了結果。」她還說，北京並不希望深度介入，也沒有在討論應川普要求向該地區派遣軍隊的事宜。

伊朗 美國 中國 防空系統 阿富汗 伊拉克 以色列

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