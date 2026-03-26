美伊和平談判各執一詞 BBC分析交戰各方訴求

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第26天，當美方聲稱正在為結束戰爭進行富有成效的談判時，伊朗卻說「沒有，並沒有這回事」，我們應該相信哪一方？

幕後到底發生了什麼事？我們是否應該相信波斯灣即將迎來和平？或者雙方已準備打一場代價高昂、曠日廢時的戰爭，導致能源價格持續攀升，一路在整個夏季影響全球？

英國廣播公司（BBC）報導，美方確實正在向伊朗傳遞訊息，只不過是以間接方式，透過巴基斯坦等與兩國政府維持良好關係的中間方。

當然，這與「談判」不同，這或許能解釋為什麼伊朗軍方發言人斷然否認正在進行談判。美伊雙方之間有間接的聯繫與管道，但要達成協議仍遙遙無期。

種種跡象顯示，我們現在進入與俄烏戰爭僵局相似的局面。雙方都表示希望結束戰爭，但都堅持各自的條件，與另一方能接受的條件相去甚遠。

● 美國與以色列的訴求

這場戰爭於2月28日爆發時，華府與耶路撒冷都抱持高度期待，認為兩國對伊朗擁有壓倒性的軍事優勢，將導致伊朗伊斯蘭共和國無可避免地垮台。

就算失敗，陷入經濟困境的伊朗也將被迫屈服，根據美方開出的條件求和。

然而，這一切都沒有發生。因此，美國與以色列所期待的結果未必能如願，只要伊朗政權每撐過一天，就會更加肆無忌憚。

以色列第12頻道（Channel 12）公布美國提出的15點提案，部分關鍵內容如下：

．為期30天的停火。

．拆除伊朗位於納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Isfahan）與福爾多（Fordow）的核設施。

．伊朗永久承諾絕不會發展核武。

．伊朗將已經濃縮的鈾庫存交給國際原子能總署（ International Atomic Energy Agency, IAEA），並承諾允許IAEA監控伊朗所有剩餘核能設施。伊朗也不得再於國內進行鈾濃縮。

．限制伊朗飛彈的射程與數量。

．伊朗終止對區域代理人的支持。

．伊朗停止對區域能源設施的打擊。

．重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

．解除所有對伊朗實施的制裁，同時終止聯合國重新啟動制裁的機制。

．由美國為伊朗布什爾（Bushehr）民用核電廠的發電提供支援。

● 伊朗的訴求

起初，伊朗斷然拒絕美國的15點提案，稱提案內容「太過分」。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天晚間的發言較為含糊。他接受國家電視台訪問時說，已向伊朗高層領袖提出「一些構想」，「如果需要採取立場的話，屆時將做出決定」。

與此同時，伊朗國營媒體列出結束戰爭的5項條件，包括支付戰爭賠償金、國際承認伊朗對「荷莫茲海峽行使主權的權利」，以及保證伊朗不會再度遭受攻擊。然而，這些要求對華府與阿拉伯灣盟友而言，無疑是難以下嚥的苦藥。

伊朗相信，作為中東地區最大的國家，人口超過9000萬人，且擁有波斯灣最長的海岸線，理應恢復其「波斯灣警察」的正當角色。這是伊朗在1979年伊斯蘭革命前、前巴勒維王朝時期曾享有的地位。

伊朗希望以巴林為總部的美國海軍第5艦隊撤離，讓伊朗在盟友俄羅斯、中國與北韓支持下，成為波斯灣地區的主要軍事力量。

伊朗表示，對美國極度缺乏信任，因為目前兩度與美方坐下來談判，分別是在2025年與今年2月，最後都是美方中途退出，轉而展開軍事攻擊。

伊朗的批評者認為，伊朗只是在拖延談判，根本無意放棄威脅整個區域的計畫與政策。

● 波斯灣阿拉伯國家的訴求

波灣阿拉伯國家對當前局勢發展感到沮喪。他們對伊朗伊斯蘭共和國政權沒有好感，但在這場衝突爆發之前，雙方曾達成一種勉強的妥協。

現在，他們驚恐地看著，美國在這場戰爭中全力以赴，卻無法拉下伊朗政權，反而讓伊朗政權傷痕累累、充滿怒火，朝波斯灣對岸的鄰國發射無人機飛彈洩憤。

令華府與美軍中央司令部（US Central Command）備感挫折的是，伊朗如今在戰略上比一個月前更占上風，因為伊朗已能實際掌控關鍵的荷莫茲海峽。

這讓德黑蘭當局對全球能源市場擁有龐大影響力，深知國際社會對美國總統川普結束戰爭所施加的壓力，將進一步限縮川普的選項。

理想情況下，波斯灣國家希望回到一個月前的局面，但之後發生太多事，伊朗現在也無意退讓。

隨著約5000名美國陸戰隊員以及美國陸軍第82空降師（82nd Airborne Division）傘兵抵達中東，川普的選項或許大幅增加，但這同時也潛藏風險。

他們可能會被部署到許多地點，包括伊朗在哈格島（Kharg Island）的石油出口碼頭、伊朗霍爾木兹甘省（Hormozgan Province）海岸，以及紅海南端入口處的曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）。

或者，他們只是在對德黑蘭施加更大的談判壓力。

然而，任何地面行動都會增加美方傷亡機率，這種情況在美國國內極不受歡迎，且可能讓美國深陷許多人稱之為「選擇性戰爭」的衝突中。

伊朗伊斯蘭共和國政權苟延殘喘，讓其成員更有底氣且更敢於提出訴求。德黑蘭當局深信，時間與地緣優勢都站在他們那邊。

BBC文末指出，白宮越是向全世界傳達伊朗急於達成協議的訊息，伊朗反而越不願達成協議。