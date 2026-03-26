川普稱伊朗正在和談 憂遭自家人殺害才不敢承認

美國總統川普今天堅稱伊朗正在參與和平談判，並暗示德黑蘭當局之所以否認，是因為伊朗的談判代表害怕被自己人殺害。

川普在一場為共和黨國會議員舉辦的晚宴上說：「順帶一提，他們正在談判，而且他們非常想達成協議。但他們害怕承認，因為他們覺得會被自己的人民殺掉。」

他接著說：「他們也害怕會被我們殺掉。」

法新社報導，在川普發表這番言論之前，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）曾表示「我們無意進行談判」。

川普重申他的論點，即伊朗在這場已進入第4週的衝突中正被「打得落花流水」，儘管德黑蘭實際上仍有效扼制著關鍵的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）石油航線。

川普同時抨擊他的國內政敵，聲稱民主黨人正試圖「轉移我們在這場軍事行動中所取得的巨大成功」。

川普還以嘲諷的口吻提及民主黨人要求他為這場衝突尋求國會批准一事，並補充說：「他們不喜歡『戰爭』這個詞，因為你應該要獲得批准，所以我會用『軍事行動』這個詞。」

白宮稍早表示，如果伊朗不承認戰敗，川普準備「發動地獄般的打擊」，同時也堅稱德黑蘭仍在參與談判。

伊朗國營媒體稍早曾引述一名未具名官員的話說，伊朗已對據傳來自華府的15點計畫做出「負面」回應。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）告訴記者：「如果伊朗不接受當前的現實，如果他們無法理解自己在軍事上已經被擊敗，而且將繼續被擊敗，川普總統將確保他們遭受前所未有的重創。」

李威特說：「川普總統從不虛張聲勢，他已準備好發動地獄般的打擊。伊朗不應再次誤判。」

當被問及與伊朗的談判是否已停滯時，李威特回答：「談判仍在繼續，且富有成效。」