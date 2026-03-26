內外交迫？WSJ：川普拚數周內結束伊朗戰事 但談判仍卡關

美國總統川普近日向幕僚與盟友表示，希望避免伊朗戰事演變為長期戰爭，期盼能在數周內結束近一個月的軍事衝突。華爾街日報引述知情人士報導，川普私下認為戰事已進入最後階段，敦促團隊遵循他對外提出、四至六周結束戰事的目標。白宮官員規劃5月中旬在北京舉行「川習會」，並預期戰事可在會前結束

然而，川普缺乏結束衝突的簡單選項，和平談判仍處初步階段。在與外部盟友討論時，川普的注意力一度轉向期中選舉、機場移民執法及選民資格立法等國內議題。一名知情人士表示，川普認為戰爭干擾了他推動其他優先政策。

川普曾向顧問提出構想，終戰協議可納入讓美國取得部分伊朗石油。但政府官員稱目前尚無具體規劃。

儘管川普本周釋出外交解決意願，收回攻擊伊朗電廠的威脅，居中調解的第三方也開始傳遞雙方初步提案，但與此同時，美方持續加大軍事壓力，增派部隊至中東，以保留進一步行動選項。不過，川普擔憂傷亡增加影響快速收戰目標。目前已有近300名美軍受傷、13人死亡。

川普近期試圖將戰事定性為暫時行動，並將荷莫茲海峽航運問題責任轉嫁盟友。國內政治方面，共和黨面臨期中選舉壓力，佛州涵蓋川普海湖莊園的州議會席次甫遭民主黨翻轉，高物價與川普低迷的支持率成為選戰隱憂。