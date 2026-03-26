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川普傳告知幕僚 希望快速終結伊朗衝突…專家警告沒那麼簡單

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國媒體報導，美國總統川普近日已告知幕僚，他希望避免和伊朗陷入曠日持久的戰爭，未來幾周就要終結衝突。但專家警告，終結這場戰爭沒那麼簡單，是否終戰已不是川普說了算。

報導指出，川普私下告知顧問，他認為伊朗衝突已在最後階段，敦促顧問們遵循他公開揭露的四到六周時程表，白宮官員計劃安排川普5月中與中國大陸國家主席習近平會面，預期伊朗衝突在峰會前就會結束。

川普說，這場戰爭正在分散他的優先事項。他似乎已轉被好轉向他的下個重大挑戰，一些盟友希望他能轉向罷黜古巴共產黨政權，一些顧問則希望他聚焦於選民最重視的議題：對生活成本的憂慮。

川普本周已暗示對以外交化解伊朗衝突，重感興趣，但他同時也增兵中東，作為施壓手段。他曾向顧問提出一個構想，由美國取得伊朗的部分石油，作為終結協議戰爭的一環。美國官員說，目前還沒為這個潛在結果進行規劃。

知情官員說，川普願意部署地面部隊，但目前意願不高，因為可能衝擊他加速終結衝突的目標，也擔心美軍傷亡人數可能增加，而且他還在擁抱外交與加強攻擊之間游移不定，他的一些盟友敦促他更強硬一點，認為推動伊朗政權更迭，將成為他的政治成就。

問題在於，川普沒有輕易終結戰爭的選項，和平談判也還在起步階段，德黑蘭迄今都拒絕和華府直接會談，若未達成協議或穩固的軍事勝利，他可能面臨荷莫茲海峽持續遭封鎖、衝擊全球能源市場的困境。終戰可能也不是川普說了算，長期認為伊朗威脅存續的以色列，若沒有美國介入，可能繼續展開行動，而已承受束周攻擊的波灣國家，也正在考慮自己的報復行動。

專家認為，雖然伊朗衝突的持續時間可能遠短於伊拉克戰爭，但美國可能正在重蹈伊拉克戰爭的覆轍：過於聚焦於美國的強大軍力，甚少關注接下來的可能後果，從而要承擔起「誰破壞誰負責」的責任，一如美國推翻海珊政權後、承擔阻止伊拉克陷入內戰的責任，現在川普政府也必須負起重啟荷莫茲海峽的責任。

美國政府因而陷入兩難，是要延長戰爭、決策是否部署地面部隊，還是要撤軍，但可能會造成經濟混亂、激怒盟友，重創美國的形象和影響力，還會給予德黑蘭象徵性的勝利。

即便美軍在戰場取得重大勝利，之後卻可能演變成強度降低、但持續時間卻更久的對抗，這回對象是立場強硬、挾持全球石油供應的伊朗政權。

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