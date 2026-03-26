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5月中川習會前結束伊朗戰爭？川普私下想脫身卻陷兩難

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普25日在華府出席全國共和黨國會委員會（NRCC）年度募款晚宴時跳舞。路透
美國總統川普25日在華府出席全國共和黨國會委員會（NRCC）年度募款晚宴時跳舞。路透

華爾街日報25日報導，美國總統川普近日告訴身邊人士，他希望避免與伊朗陷入長期戰爭，並在未來幾周內結束這場衝突。

知情人士透露，美伊戰爭爆發近一個月後，川普私下告知顧問，他認為戰事已進入最後階段，並要求他們遵守他對外提出的4到6周時間表。白宮25日已宣布，川普的北京行將改至5月14日到15日。一些知情人士指出，這樣規畫是預期戰爭能在川習會前結束。

問題在於，川普並無容易結束戰爭的選項，和平談判也仍處於起步階段。

川普與外部政治盟友討論時，注意力有時轉向其他議題，包括即將到來的期中選舉、派遣移民執法人員進駐機場，以及推動收緊選民資格法案的策略。知情人士表示，他曾私下提到，戰爭分散了他對其他優先事項的關注。

另一名知情人士指出，川普似乎已準備好轉向下一個重大挑戰，但未透露具體內容。一些盟友希望他轉向推翻古巴共產政權，也有親近顧問認為他應聚焦選民最關心的生活成本問題，而這些問題已因戰爭惡化。

川普本周釋出訊號，重新對透過外交途徑結束衝突表達興趣，並收回威脅攻擊伊朗發電廠的說法。中東斡旋方已在德黑蘭與華府之間交換初步提案，美方官員表示未來幾天對進一步對話持開放態度。同時，美國也加大對伊朗施壓，並向中東增派部隊。

一名政府資深官員表示，川普曾向顧問拋出一項想法，即在任何結束戰爭的協議中，爭取美國取得部分伊朗石油，但目前並未就此展開具體規劃。此外，川普雖願下令美軍進入伊朗境內，但仍顯猶豫，部分原因是此舉可能影響他加快結束衝突的目標。美方官員指出，川普也擔心若戰事持續，美軍傷亡人數將上升；至今已有近300名美國人受傷，13人死亡。

接近川普的人士指出，他在戰爭決策上往往難以預測，且隨著戰事發展，私下在傾向外交與加強軍事打擊之間反覆擺盪。也有部分人士敦促他採取更強硬立場，認為推動伊朗政權更迭可能成為他歷史定位的關鍵。

不過，結束戰爭並非川普一人可決定。美國與伊朗距離停火協議仍有很大差距，德黑蘭目前拒絕與華府直接談判。若無協議或明確軍事勝利，荷莫茲海峽封鎖可能持續，全球能源市場將繼續動盪。將伊朗視為生存威脅的以色列，可能持續軍事行動；遭受數周攻擊的波灣國家，也在考慮自行報復。

以色列 伊朗 美國 川普

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