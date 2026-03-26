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伊朗：審閱美停戰提案「非談判」！停火條件擴及黎巴嫩

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
伊朗表示審視美國停戰提案但無意談判，並要求停火談判須納入黎巴嫩戰線。圖為以色列空襲黎巴嫩南部城鎮。法新社
伊朗表示審視美國停戰提案但無意談判，並要求停火談判須納入黎巴嫩戰線。圖為以色列空襲黎巴嫩南部城鎮。法新社

針對美國提出的終結波斯灣戰爭提案，伊朗外交部長阿拉奇表示，德黑蘭當局正進行審視，但無意與美方展開談判以結束持續延繞的中東衝突。他周三的發言顯示，伊朗對於在其條件獲得滿足的情況下結束戰事，仍保留一定空間，但立場依舊審慎。

路透報導，阿拉格奇在國營電視台上強調，透過調解的中間人交換訊息「並不代表與美國進行談判」。他指出，美方在訊息中提出若干構想想法，內容已轉達最高決策層，是否回應將由當局決定。此前，伊朗官員曾公開否認與美方存在任何談判。

六名熟悉伊朗立場的消息人士透露，伊朗已告知調解方，任何與美國及以色列達成的停火協議，都必須納入黎巴嫩。此一要求顯示相關條件已延伸至更廣泛的區域衝突。

美國總統川普則在華府活動中表示，伊朗「正在談判，而且迫切想達成協議」，但領導層因內外壓力不敢公開承認。美方透過巴基斯坦傳遞的15項提案，據稱包括移除高濃縮鈾庫存、停止濃縮活動、限制彈道飛彈計畫，以及中止對區域盟友的資金支持。

一名以色列高階國防官員表示，以方對伊朗是否會接受條件持懷疑態度，並擔心美國在談判中讓步。另一消息人士稱，以方希望任何協議都能保留其先發制人攻擊的選項。

市場對提案一度出現樂觀反應，全球股市回升、油價下跌，投資人押注衝突可能緩和。另一方面，美國國防部正計畫向波斯灣增派數千名空降部隊，並已有兩批海軍陸戰隊在途中，首批預計月底前後抵達，以提供地面行動選項。

伊朗則警告，若本土遭攻擊，可能在紅海開闢新戰線。官方消息指出，伊朗具備對曼德海峽構成威脅的能力。國會議長卡利巴夫也表示，若鄰國協助敵對勢力占領伊朗島嶼，將發動攻擊作為回應。

以色列 伊朗 美國 黎巴嫩

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