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讓民眾上街是送死！川普拒配合內唐亞胡呼籲伊朗起義 美以現關鍵分歧
美國與以色列聯手對伊朗開戰後，雖在大多數軍事目標上達成一致，但在是否推動政權更替，以及為此可承受多少混亂與流血，仍存在分歧。兩名美國官員與一名以色列消息人士透露，以色列總理內唐亞胡上周原本打算呼籲伊朗民眾走上街頭抗議政府，但美國總統川普當場表示，此舉風險過高。
Axios報導，內唐亞胡將創造條件引發伊朗民眾起義列為以方核心目標，但美方官員表示，川普則把政權更替視為「額外收穫」。他雖在戰爭初期曾稱，美軍作戰行動結束後，伊朗人民將有機會接管政府，但此後已很少再提及。
以色列17日分別發動兩次空襲，刺殺伊朗國安首長、實際上的代理領袖拉里賈尼（Ali Larijani），以及「巴斯杰」（Basij）民兵領袖蘇雷曼尼（Gholamreza Soleimani）與多名副手。以方官員指出，鎖定蘇雷曼尼的目的，是削弱鎮壓抗議的能力，為民眾起義創造條件。
知情人士透露，內唐亞胡數小時後與川普通話時宣稱，伊朗政權已陷入混亂，出現進一步動搖的機會窗口，並提議雙方聯合向伊朗民眾發出公開呼籲，鼓動上街抗議。
不過，川普擔心，他與內唐亞胡若聯合號召伊朗民眾上街，只會引發血腥鎮壓。據一名聽取通話簡報的美方官員轉述，川普對內唐亞胡說：「我們為什麼要叫人上街，結果只是讓他們被掃射倒地？」
雙方最後決定先觀察伊朗民眾是否會在隔日的「跳火節」走上街頭，但內唐亞胡仍自行對外發聲，稱以軍空襲是為了讓民眾能安心慶祝節日，並呼籲外出慶祝。不過隔天實際上街的人數寥寥，美以官員認為，這反映出民眾仍深懼政權鎮壓。
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