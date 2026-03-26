伊朗無差別攻擊 阿拉伯6國發表聯合聲明強烈譴責

阿拉伯世界6國今天發表聯合聲明，譴責伊朗在中東地區一再發動攻擊，並要求伊拉克立即採取行動，阻止境內親伊朗武裝團體發動襲擊。

華爾街日報（The Wall Street Journal）與英國廣播公司（BBC）報導，科威特、阿拉伯聯合大公國、巴林、沙烏地阿拉伯、卡達與約旦簽署聯合聲明，對伊朗的公然侵犯行徑發出最強烈譴責。

這些國家指出，伊朗的攻擊無論是直接發動，或透過結盟的武裝團體執行，皆構成對其「主權、領土完整及國際法的公然侵犯」。

在美國與以色列對伊朗發動軍事行動期間，伊朗空襲中東多地的美國軍事資產，受波及地點包括發表上述聲明的若干阿拉伯國家。

根據法新社，這些阿拉伯國家也在聲明中要求伊拉克立即採取行動，阻止境內親伊朗武裝團體發動襲擊。