聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗無差別攻擊 阿拉伯6國發表聯合聲明強烈譴責
阿拉伯世界6國今天發表聯合聲明，譴責伊朗在中東地區一再發動攻擊，並要求伊拉克立即採取行動，阻止境內親伊朗武裝團體發動襲擊。
華爾街日報（The Wall Street Journal）與英國廣播公司（BBC）報導，科威特、阿拉伯聯合大公國、巴林、沙烏地阿拉伯、卡達與約旦簽署聯合聲明，對伊朗的公然侵犯行徑發出最強烈譴責。
這些國家指出，伊朗的攻擊無論是直接發動，或透過結盟的武裝團體執行，皆構成對其「主權、領土完整及國際法的公然侵犯」。
在美國與以色列對伊朗發動軍事行動期間，伊朗空襲中東多地的美國軍事資產，受波及地點包括發表上述聲明的若干阿拉伯國家。
根據法新社，這些阿拉伯國家也在聲明中要求伊拉克立即採取行動，阻止境內親伊朗武裝團體發動襲擊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。