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川普5月中訪北京 伊朗戰事有望川習會前結束

中央社／ 記者廖漢原華盛頓25日專電
美國總統川普確定將於5月14日至15日訪問北京，伊朗戰事有望在此之前結束。圖為川習兩人去年10月在APEC峰會場邊的合照。 （路透） 路透通訊社
美國總統川普確定將於5月14日至15日訪問北京，伊朗戰事有望在此之前結束。圖為川習兩人去年10月在APEC峰會場邊的合照。 （路透） 路透通訊社

美國總統川普今天推文表示將於5月中訪問中國，外界預期中東戰局將在川習會前有定論。白宮發言人李威特在每日簡報回應指出，白宮預期伊朗戰事約為4到6週，記者可自行計算。

美國總統川普（Donald Trump）今天在社媒「真實社群」（Truth Social）貼文，由於美國對伊朗發動軍事行動，原定與中國國家主席習近平會晤行程因此延期，現在已確定川習會將在5月14日及15日於北京舉行。

川普寫道，他與第一夫人梅蘭妮亞（MelaniaTrump）今年後期將攜手接待習近平與中國第一夫人彭麗媛訪問華盛頓。美方代表已為歷史性出訪進行最後準備。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天在白宮新聞簡報中確認，川普將於5月14日至15日赴中國進行國是訪問。

川普因美國、以色列2月28日對伊朗發動攻擊，戰事已進入第4週，美方單方面宣布原訂3月31日至4月2日訪中行程延後，北京至今未公布川習會安排。

美國與伊朗近期隔空喊話，中東戰事可能有停火協商機會。運載波灣國家原油與天然氣船隻無法順利駛出荷莫茲海峽，重創全球經濟並影響美國零售油價，局勢可能在川普訪中前放緩。

有記者在白宮簡報提問，川普因伊朗戰事延遲原訂訪中日程，外界是否可預期戰事在5月14與15日訪問時將漸趨結束並有結論。

李威特表示，白宮預期戰事約在4至6週之間，記者可自行計算，川普期待5月14日與15日出訪中國，之前會向新聞界提供相關資訊。

華爾街日報（Wall Street Journal）指出，李威特暗示伊朗戰事可能在川普5月中訪問北京前結束。

美以2月28日聯手攻擊伊朗，若以6週計算，戰事最遲5月中將結束。李威特強調，結束伊朗戰事並非重設川習北京峰會日期的前提。

以色列 伊朗 美國 習近平 川普

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