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白宮：伊朗若不接受協議 川普將發動地獄式打擊

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）。歐新社
白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）。歐新社

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天表示，如果伊朗政府不接受結束中東戰爭的協議，美國總統川普準備對伊朗發動地獄式打擊。

法新社報導，李威特在記者會上指出：「若伊朗無法正視當前局勢，未能了解他們已在軍事上遭遇挫敗，而且將繼續失敗，總統川普將確保他們面臨前所未見的猛烈打擊。」

李威特還提及：「總統川普不是虛張聲勢，他已準備好發動地獄式打擊。伊朗不應再次錯判形勢。」

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