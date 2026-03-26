伊朗揚言攻擊紅海航運 反制美國地面入侵

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）今天報導，一位伊朗不具名軍方官員表示，若美國發動地面入侵，伊朗將把紅海航運視為攻擊目標。

法新社報導，紅海（Red Sea）是通往蘇伊士運河（Suez Canal）的要道，對全球石油和商品運輸至關重要。

這名伊朗官員指出：「若敵方試圖對伊朗島嶼或我國其他任何領土展開地面行動，或透過波斯灣（Persian Gulf）和阿曼海（Sea of Oman）的海軍行動讓伊朗付出代價，我們將『出其不意』開闢其他戰線。」

該官員還提及：「（紅海）曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）是全球最具戰略性的海峽之一，伊朗既有決心亦有能力，對該海峽構成完全可信的威脅。」