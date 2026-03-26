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CNN：美對伊朗提15點方案 以色列憂美宣布停火促談
在美國政府似乎正加強外交努力以結束與伊朗的當前衝突之際，兩名以色列消息人士告訴CNN，以色列擔心美國可能宣布為期一個月的停火，以利與伊朗展開談判。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，其中一名消息人士指稱，預計以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）今晚將與他的安全內閣討論最新事態發展。
另一名以色列消息人士透露，美國近期向伊朗提出終結衝突的15點方案，尼坦雅胡已聽取相關簡報並了解最新情況。
這名消息人士指出，以色列對目前能否達成突破性協議仍抱持懷疑態度。
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