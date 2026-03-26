伊朗據報回絕美方案 自行提出終戰5條件

伊朗國營的新聞電視台（Press TV）引述一名「高層政治暨安全官員」的說法報導，伊朗已拒絕由美國提出、旨在終結當前戰爭的提案，並自行列出5項結束戰爭的條件。

英國廣播公司（BBC）報導，Press TV並未透露這名官員的姓名、職位或頭銜，該官員表示：「伊朗會在自己決定的時候，且在自身條件獲滿足時，結束這場戰爭。」

伊朗官員已多次表示，他們希望徹底結束這場戰爭，而非只是停火。

根據Press TV，這名官員列出5項條件，包括：

．敵方徹底停止「侵略和暗殺」

．建立具體機制，確保不會再對（伊朗）伊斯蘭共和國重啟戰爭

．保證並明確界定戰爭損害與賠償的支付

．在所有戰線及整個地區所有抵抗團體之間結束戰爭

．國際社會承認並保障伊朗對荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）行使管轄權的主權權利

Press TV並指出，華府透過多個外交管道持續尋求談判，但德黑蘭方面認為美方提案很「過分」。