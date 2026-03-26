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各說各話 美15點停戰方案 促伊棄核

聯合報／ 編譯周辰陽盧思綸／綜合報導
伊朗聲稱襲擊林肯號，美軍一架「咆哮者」電子作戰機準備從林肯號航空母艦甲板起飛。（法新社）
伊朗聲稱襲擊林肯號，美軍一架「咆哮者」電子作戰機準備從林肯號航空母艦甲板起飛。（法新社）

美國官員表示，美方已透過中間人向伊朗提出拆除核設施、暫停發展飛彈並開放荷莫茲海峽的十五點停戰方案，目前無法確認伊朗是否接受。伊朗廿五日再度駁斥美國總統川普宣稱雙方正在和談說法，譏諷美方是在跟自己談判。

衛報報導，美方十五點停戰方案，包括伊朗拆除核能力並承諾不再追求核武；停止任何核材料濃縮，並在美國、以色列與伊朗協議的時間表下交出濃縮鈾材料；關閉納坦茲、伊斯法罕與福爾多三處核設施；允許國際原子能總署全面取得核計畫相關資訊。此外，伊朗須放棄代理人戰略，停止以資金和武器支持區域內代理勢力；確保荷莫茲海峽維持開放；限制飛彈數量與射程且僅能用於自衛。作為交換，對伊朗的所有制裁將被解除，並取消「快速恢復制裁」機制；美國與以色列並承諾協助伊朗在布什爾發展民用核能計畫，用於發電等用途。

紐約時報報導，這項方案大致反映美方在戰爭爆發前與伊朗討論的提案，當時川普指控伊朗沒有談判誠意，二月廿八日在新一輪談判舉行前突然轟炸伊朗。

華爾街日報報導，知情人士透露，伊朗如今提出的談判條件也提高，包括關閉美國在波灣地區的軍事基地、賠償伊朗戰損、解除制裁、保留飛彈計畫，以及同意伊朗在荷莫茲海峽收取通行費。美國官員評估，這將使達成協議難度升高。

知情官員說，美方提案已由巴基斯坦遞交伊朗。目前不確定伊朗是否會接受作為談判基礎，也不確定與美國一起攻擊伊朗的以色列是否支持這項提案。不過，此舉顯示川普政府正尋找退路，試圖結束這場已進入第四周的衝突。

川普廿四日在白宮表示，伊朗「想要達成協議，他們已同意永遠不會擁有核武」。他還說，美以聯軍斬首伊朗所有領導層，導致德黑蘭政權更替，「出現一批新的人，看看會怎麼發展」。川普並證實副總統范斯與國務卿魯比歐已加入討論。

官員說，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾已成為美國與伊朗的中間人，埃及與土耳其也鼓勵伊朗與美方接觸。伊朗官員表示，穆尼爾近期已聯繫伊朗國會議長、革命衛隊前指揮官卡利巴夫，提議由巴基斯坦主辦美伊會談。

不過，伊朗軍方廿五日否認與美國對話，譏諷美方根本在「跟自己談判」、「把失敗包裝成協議」。伊朗軍方發言人佐爾法卡里表示美國自稱超級強權卻陷入困局，伊朗「永遠不會與你們這種人達成協議」。

知情人士表示，美國正等伊朗決定是否於本周展開談判。法新社引述以色列第十二頻道指出，美國與伊朗將宣布停火一個月展開談判，但兩名以色列官員表示，川普政府傾向邊打邊談以維持談判籌碼，預計戰事還將持續二至三周。

以軍廿五日持續轟炸德黑蘭，伊朗也空襲以色列、巴林、科威特和沙烏地阿拉伯。美國官員透露，美軍第八十二空降師至少兩千人將在未來幾天派赴中東，顯示美方保留升高衝突選項。

以色列 伊朗 美國

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