有條件開放荷莫茲海峽 伊朗：全面開放取決於侵略何時停止

紐約時報報導，伊朗外交部廿四日致函聯合國旗下海事機構，宣布所有「非敵對船舶」可安全通行荷莫茲海峽，限定「既未參與也未支持侵略伊朗行為」的船舶，且不屬美國或以色列，還須遵守安全規定。

根據國際海事組織（ＩＭＯ）轉發各會員國的信件，伊朗表示已採取「必要且相稱的措施，防止侵略者及其支持者利用荷莫茲海峽」，強調「全面恢復海峽安全與持久穩定，取決於停止軍事侵略與威脅」。

信中還提到，通過海峽的船舶必須「完全遵守已公布的安全與保安規定」，但未具體說明有哪些規則。

海事數據公司Kpler的資深風險與合規分析師安帕齊季斯表示，伊朗這封信意在向ＩＭＯ傳達，伊朗並未正式封鎖荷莫茲海峽。

這條航道目前因戰爭形同封閉，波灣地區石油與天然氣出口大幅減少，對全球尤其是亞洲造成嚴重經濟衝擊。唯有美以與伊朗達成停火協議，船舶才可能恢復大規模通行，但若高度依賴中東油氣的亞洲國家相信伊朗保證，仍可能派遣油輪通行。

目前約有八百艘油輪停泊在海峽兩側。根據Kpler，二月廿八日戰爭爆發以來，中東地區已有十七艘船舶遭攻擊，但過去幾天已有少數船舶通過這條水道，表明伊朗正在允許某些船隻通行。

泰國官員廿五日表示，一艘泰國籍油輪在泰國與伊朗進行外交協調後安全通過荷莫茲海峽，而且未被要求支付費用。

英國衛報等媒體報導，英國與法國本周將共同主持約卅國參與的會談，各國參謀總長參加，目標是成立一個聯軍任務部隊，讓荷莫茲海峽重新開放。

泰晤士報報導，英國提議在南部城市朴茨茅斯或倫敦主辦後續峰會，以敲定細節並組建聯軍。國防官員指出，此舉是為了確保該水道能在「條件合適時」立即重新開放。