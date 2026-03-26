川普增派7千兵力赴中東！防對伊談判破局 「要用武力打通荷莫茲海峽」

美國國防部已下令增派近七千名地面部隊增援中東，顯示美國總統川普正為與伊朗談判破局後可能動武打通荷莫茲海峽預作準備。經濟學人雜誌廿四日報導，五角大廈似乎有一套三階段計畫，首先投入地面部隊清剿威脅航運的戰力，接著掃除水雷，最後由海軍護送油輪。

整個行動每一階段都可能耗時數周，且風險極高。由於荷莫茲海峽地形有利伊朗發動不對稱作戰，水雷與掃雷問題成為計畫中關鍵環節；而護送油輪則是整體行動最複雜、最危險的一步，且可能長期化。

駐加州的陸軍第八十二空降師至少二千人將派赴波灣；先前另有三艘搭載約四千五百名美軍的軍艦正駛往中東，其中包括駐日本沖繩、約二千二百人的第三十一陸戰隊遠征隊，預計廿七日進入美國中央司令部轄區。紐時指出，這波新增地面部隊規模近七千人。

經濟學人報導，五角大廈打通荷莫茲海峽計畫大致分為三階段，先清剿伊朗在海峽周邊的戰力，包括快艇、飛彈、無人機與水雷，主要仍是空中打擊，後續不排除投入地面部隊；接著是掃除海峽內水雷；最後是在伊朗戰力顯著削弱後由美軍護航油輪。

美軍近日猛轟伊朗沿岸，三月十九日動用五千磅鑽地炸彈摧毀儲放反艦飛彈的地下碉堡，並派直升機與Ａ–十攻擊機掃射伊朗快艇。然而華府智庫戰略與國際研究中心資深顧問坎西恩說，伊朗飛彈陣地眾多且具機動性，難以全面摧毀。

美國可能動用陸戰隊突襲海峽島嶼，但避免進入伊朗本土；海軍前軍官帕克表示，一旦出現大量美軍傷亡或被俘，局勢將完全改變，川普未必願意採取這個方案。

除此之外，水雷是最大威脅。美國海軍研究中心專家施羅登說，任何海軍都不敢貿然讓艦艇進入恐有水雷的海域，掃雷作業可能耗時數周並讓掃雷部隊暴露在遇襲風險中，還需額外空中掩護。

荷莫茲海峽水淺且狹窄，兩側有山地夾峙，軍艦偵測與攔截來襲飛彈和無人機的時間相當有限，有利伊朗發動不對稱作戰，可將武器藏於海岸懸崖、洞穴與隧道中近距離出擊。因此護航油輪將是危險的長期行動，需出動大量無人機、戰機、攻擊直升機與預警機掩護軍艦，專家估計每二艘油輪就需一艘驅逐艦伴航。

紐時指出，即使美軍護航，只要發生一次攻擊就足以重挫市場信心。業者與保險市場仍不敢輕易冒險，顯示只要伊朗威脅未除航運就難以恢復正常，最終仍需外交與政治解方。